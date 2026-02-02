Ngày 2/2, Ủy ban Bầu cử TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban Bầu cử thành phố đã bàn giao hồ sơ người ứng cử cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhằm tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đại diện Ủy ban Bầu cử TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm thủ tục bàn giao hồ sơ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND. Ảnh: MTTQ

Theo ông Nguyễn Bắc Nam - Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, tính đến 17h ngày 1/2, Ủy ban Bầu cử thành phố đã tiếp nhận hồ sơ của 60 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 và 222 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hồ sơ gồm lý lịch trích ngang, tóm tắt tiểu sử và kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử.

Các bộ hồ sơ được bàn giao bảo đảm đầy đủ về số lượng, đúng thành phần, chặt chẽ về nội dung, phản ánh trung thực, chính xác thông tin của từng người ứng cử. Việc bàn giao được thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, tạo cơ sở để Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM triển khai các bước hiệp thương kế tiếp theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, việc bàn giao hồ sơ người ứng cử là khâu quan trọng trong quy trình chuẩn bị bầu cử.

“Việc này góp phần bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời, lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri TPHCM tại Quốc hội và HĐND các cấp”, bà Trương Thị Bích Hạnh nói.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 diễn ra vào sáng ngày mai (3/2).