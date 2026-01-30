Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chấp thuận đề xuất của TPHCM về việc tổ chức bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thời gian bỏ phiếu dự kiến bắt đầu từ ngày 26/2, sớm hơn 17 ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước (15/3).

Theo phương án do Ủy ban bầu cử TPHCM xây dựng, việc bỏ phiếu sớm được tổ chức tại 4 khu vực thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn, với tổng số 4.538 cử tri. Đây là lực lượng đang công tác tại các giàn khoan dầu khí, nhà giàn DK1, tàu trực chiến và đơn vị làm nhiệm vụ dài ngày trên biển.

Cụ thể, có 2 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc Ủy ban bầu cử phường Phước Thắng. Khu vực bỏ phiếu số 1 có khoảng 383 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 và Hải đoàn 128 (Quân chủng Hải quân); địa điểm bỏ phiếu là trụ sở Hải đoàn 129. Khu vực bỏ phiếu số 2 có 945 cử tri (gồm lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực); địa điểm bỏ phiếu là trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2.

Khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Sơn) dành cho khoảng 450 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; điểm bỏ phiếu đặt tại trụ sở Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Khu vực bỏ phiếu số 4 (phường Tam Thắng) có khoảng 2.760 người lao động đang làm việc tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Điểm bỏ phiếu được bố trí trên bờ tại khu vực sân bay Vũng Tàu.

Do đặc thù nhiệm vụ tuần tra, trực chiến và lao động dài ngày trên biển, các cử tri thuộc 4 khu vực trên không thể trở về đất liền đúng thời điểm bầu cử toàn quốc. Việc tổ chức bầu cử sớm được xem là giải pháp cần thiết, vừa bảo đảm quyền bầu cử của công dân vừa phù hợp với yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo, duy trì hoạt động kinh tế biển.

TPHCM xây dựng 2 phương án vận chuyển hòm phiếu linh hoạt theo từng nhóm đối tượng. Với lực lượng lao động tại các giàn khoan của Vietsovpetro, thành phố sử dụng trực thăng xuất phát từ sân bay Vũng Tàu chở tổ bầu cử và hòm phiếu ra trực tiếp các giàn khoan để cử tri bỏ phiếu tại chỗ.

Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang như Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Tiểu đoàn DK1, phương án là sử dụng 2 tàu chuyên dụng đưa tổ bầu cử cơ động đến các nhà giàn DK1, tàu trực chiến và các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên biển để tổ chức bỏ phiếu.

Ở những địa điểm trên bờ, việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành trước thời điểm cán bộ, chiến sĩ và người lao động lên tàu hoặc trực thăng ra biển làm nhiệm vụ.

Trong trường hợp thời tiết xấu khiến việc đưa hòm phiếu về đất liền không thể thực hiện đúng ngày 15/3, TPHCM sẽ áp dụng phương án theo Thông tư 21 của Bộ Nội vụ. Theo đó, hòm phiếu phụ có thể được sử dụng và kiểm phiếu ngay tại các giàn khoan, công trình biển hoặc tàu đang làm nhiệm vụ; kết quả sẽ được báo cáo về đất liền bằng điện báo hoặc điện thoại, còn hòm phiếu và hồ sơ bầu cử sẽ được nộp sau khi điều kiện thời tiết cho phép, bảo đảm an toàn và đúng quy định.