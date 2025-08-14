Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có báo cáo tổng kết gửi Sở Dân tộc và Tôn giáo về kết quả thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn TPHCM (bao gồm cả khu vực Bình Dương sau sáp nhập), với nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành sớm so với kế hoạch.

Khởi công sửa chữa nhà cho một hộ dân tại huyện Cần Giờ (cũ). Ảnh: VGP

Tại khu vực trung tâm TPHCM, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng phát động, UBND TP đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các sở, ngành, phối hợp Mặt trận Tổ quốc các cấp rà soát và vận động nguồn lực.

Kết quả, toàn thành phố đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 330/330 căn nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/4/2025, lập thành tích chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025).

Ở khu vực Bình Dương (nay thuộc TPHCM), công tác chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và các hộ đặc biệt khó khăn được chính quyền quan tâm chỉ đạo sát sao. Trong giai đoạn 2021-2024, trước khi triển khai chương trình, đã có 555 căn nhà được xây mới hoặc sửa chữa từ Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn vận động xã hội hóa.

Thực hiện chương trình, các địa phương đã hoàn thành 100% việc xây mới, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 15/6/2025, sớm hơn 15 ngày so với kế hoạch.

Ở khu vực Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM) thì không có nhu cầu hỗ trợ trong chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”.