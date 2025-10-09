Trung tâm Giám sát và Điều khiển giao thông TPHCM trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh) là nơi tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ hàng nghìn camera giao thông trên toàn thành phố.

Hoạt động liên tục 24/7, nơi đây có hàng chục nhân viên chia ca túc trực phát hiện vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định…. bằng 31 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) được lắp ở các giao lộ lớn.

Hệ thống tự ghi nhận hình ảnh, nhận diện biển số xe và gửi dữ liệu về trung tâm để lập hồ sơ xử phạt nguội. Các điểm giao thông đã lắp camera AI gồm đường Điện Biên Phủ giao Trương Định; Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur; Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn và Trần Quốc Thảo…

Theo thống kê, từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 10/2025, các camera AI đã ghi nhận hơn 3.100 trường hợp vi phạm. Trong 8 tháng đầu năm 2025, toàn hệ thống camera giao thông ở TPHCM (cả có AI và không AI) đã phát hiện gần 70.000 trường hợp.

Hình ảnh tại giao lộ Điện Biên Phủ - Pasteur, lúc 14h13 phút ngày 8/10, camera AI phát hiện một xe máy vượt đèn đỏ để rẽ trái. Khung ảnh nhận diện vi phạm được hệ thống lưu lại để CSGT ra thông báo phạt nguội.

Khi phát hiện vi phạm, hình ảnh, biển số xe, địa điểm vi phạm... sẽ được hệ thống lưu lại. Đồng thời, từ biển số xe, AI tự động đối soát qua cơ sở dữ liệu mà Cục CSGT quản lý để tìm ra chủ phương tiện và người lái. Sau đó, hệ thống sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu sang phần mềm xử lý vi phạm mà không cần sự can thiệp của cán bộ, chiến sĩ.

Dữ liệu truyền về trung tâm được hiển thị trên các màn hình. Các tổ trực theo dõi liên tục, nếu cần có thể điều khiển camera xoay hướng để quan sát rõ hơn.

Hệ thống này giúp giảm áp lực cho lực lượng cảnh sát giao thông, đồng thời tăng tính minh bạch trong xử phạt. Tuy nhiên, việc xử lý vẫn còn một số khó khăn. Nhiều xe máy chưa gắn định danh điện tử, hoặc chưa sang tên chính chủ, gây khó trong việc gửi thông báo và truy xuất người vi phạm. Ngoài ra, một số camera cũ chưa có AI nên các chiến sĩ vẫn phải trích xuất thủ công.

Tại trung tâm đang quản lý hiển thị 9 camera giám sát vi phạm giới hạn tốc độ được gắn ở các điểm như hầm sông Sài Gòn, đại lộ Nguyễn Văn Linh, giao lộ Phạm Hùng, cầu Phú Mỹ,...

Ngoài ra, trung tâm còn có khu vực giám sát camera tại các trạm cân giúp phát hiện xe chở quá tải ở các cửa ngõ TPHCM. Song song với đó, hệ thống điều khiển còn kết nối với 82 bảng thông tin điện tử (LED) trên toàn thành phố, dùng để cảnh báo, chỉ dẫn và hiển thị thông tin giao thông bằng màu sắc (đỏ, vàng) nhằm hướng dẫn người đi đường theo tình hình thực tế.

Các cảnh báo liên tục được cập nhật, góp phần điều tiết giao thông thông minh, thuận tiện hơn cho người dân.

Trung tâm cũng vận hành hệ thống camera giám sát tại hầm vượt sông Sài Gòn, quản lý đồng bộ các hạng mục như giao thông, liên lạc, điện, chiếu sáng, thông gió, phòng cháy chữa cháy...

Theo ông Đặng Thái Nguyên, trưởng ca điều hành, hầm sông Sài Gòn mỗi ngày có 50.000–60.000 lượt ô tô lưu thông chưa kể xe máy, vì vậy chỉ một sự cố như va chạm hay chết máy cũng có thể gây ùn tắc nghiêm trọng. Hơn 40 camera dọc hầm giúp giám sát, lực lượng cứu hộ túc trực hai đầu hầm để kịp thời xử lý.

Trung tâm hoạt động 3 ca/ngày, mỗi ca 8 tiếng để đảm bảo trung tâm hoạt động liên tục. Thời gian tới, Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị công nghệ để nâng cấp phần mềm, giúp cả camera thông thường cũng có thể phát hiện vi phạm. Thành phố cũng có kế hoạch mở rộng camera AI ra các quận, huyện ngoại thành, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh.