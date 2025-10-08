Theo đó, Sở Xây dựng đã chấp thuận chủ trương lắp đặt trạm sạc ô tô điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại các vị trí đang thực hiện việc sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô có thu phí theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của HĐND TPHCM.

Sở Xây dựng đặc biệt lưu ý Công ty V-Green cần nghiên cứu phương án lắp đặt trụ sạc và các thiết bị liên quan tích hợp lên các trụ chiếu sáng công cộng hiện hữu. Giải pháp này được đề xuất nhằm hạn chế tối đa việc chiếm dụng vỉa hè và tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của các tổ chức, cá nhân dọc tuyến đường.

Việc thu phí đỗ xe tại các vị trí này vẫn sẽ do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong thực hiện.

Trạm sạc điện của V-Green. Ảnh: Thế Định.

Trước mắt, Sở Xây dựng thống nhất ba vị trí cụ thể lắp đặt trạm sạc ô tô điện và ô đỗ xe dưới lòng đường gồm:

Đường Huyền Trân Công Chúa (đoạn từ trước cây xanh số 77 đến số 71, phường Bến Thành) sẽ lắp đặt 3 trụ sạc và bố trí 6 ô đỗ xe dưới lòng đường.

Khu vực Công Viên Khánh Hội (phường Vĩnh Hội) lắp đặt tại 2 vị trí bên trái và bên phải Đài nhạc nước. Mỗi vị trí lắp đặt 6 trụ sạc và bố trí 12 ô đỗ xe dưới lòng đường.

Công ty V-Green được đề nghị khẩn trương thực hiện đề xuất cấp phép thi công cho ba vị trí này theo đúng quy định.

Đối với 28 vị trí khác, Sở Xây dựng yêu cầu Công ty V-Green phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong và Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ để rà soát nhu cầu và có đề xuất cụ thể từng vị trí trên từng tuyến đường. Đây là cơ sở để Sở Xây dựng tiếp tục xem xét và chấp thuận sau này.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp triển khai các nội dung nêu trên trong tháng 10/2025, đồng thời kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền.