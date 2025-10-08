Chiều tối nay (8/10), mưa lớn trên diện rộng kết hợp với triều cường đạt đỉnh đã gây ngập, kẹt xe nhiều tuyến đường TPHCM.

Dòng xe nối đuôi trên đường Điện Biên Phủ theo hướng trung tâm TPHCM để qua cầu Sài Gòn.

Lúc 18h30, hai tuyến đường huyết mạch Nguyễn Hữu Cảnh và Điện Biên Phủ (đoạn dưới ga Tân Cảng, quận Bình Thạnh cũ) dẫn lên cầu Sài Gòn đã ken đặc phương tiện, xe máy và ô tô phải nhích từng chút để di chuyển.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ùn tắc kéo dài đến 2km, từ cầu vượt Văn Thánh 2 đến nhà ga Tân Cảng. Mật độ xe vốn đã đông đúc, nay cộng thêm mưa lớn khiến tình trạng kẹt xe thêm trầm trọng. Hàng nghìn ô tô, xe máy xếp hàng dài, chen chúc nhau, khiến người dân kiệt sức sau một ngày làm việc.

Phía Nam TPHCM, tuyến đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng ngập gần nửa mét, kéo dài gần 1km. Người dân cho biết tình trạng ngập đã bắt đầu từ 17h do mưa lớn kèm triều cường dâng cao.

Hàng loạt xe máy bị chết máy giữa dòng nước đen ngòm, buộc người đi đường phải dắt bộ trong mệt mỏi.

Tình trạng giao thông càng trở nên tồi tệ hơn khi những chiếc xe container lớn lưu thông qua tạo ra sóng mạnh, xô vào các phương tiện nhỏ và gây tắc nghẽn giao thông. Nhiều người dân đành phải tấp vào vỉa hè chờ nước rút hoặc tìm cách quay đầu đi đường tránh.

Anh Nguyễn Văn Khánh, một người dân địa phương, ngao ngán cho biết: “Cứ chiều nào mưa lớn mà gặp triều cường là y như rằng đường Trần Xuân Soạn lại biến thành sông. Người dân phải kê đồ đạc, chặn cửa nhưng vẫn không kịp ngăn nước tràn vào nhà".

Ảnh: A.Tú

Chung tình cảnh, đường Quốc Hương (phường An Khánh) như sông vào giờ cao điểm. Người dân phải "rẽ sóng" để đẩy bộ xe chết máy về nhà sau một ngày làm việc.

Ảnh: A.Tú

Không chỉ gây khó khăn cho người tham gia giao thông, tình trạng ngập nặng còn làm đình trệ hoạt động buôn bán. Nhiều hàng quán dọc tuyến đường Quốc Hương phải dừng bán hàng và tìm cách để che chắn, ngăn nước tràn vào nhà.

Người dân bơ phờ khi phải trầm mình trong mưa lớn và đẩy bộ xe chết máy về nhà.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong 24h qua, mực nước cao nhất tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn đã lên nhanh theo chu kỳ triều cường và đạt đỉnh 1,59m vào thời điểm từ 17h - 19h. Cơ quan khí tượng cảnh báo đây là đợt triều cường cao kèm theo mưa lớn, sẽ tiếp tục gây ngập ở các vùng thấp và ven sông.

Chiều nay, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã làm cây xanh trên đường Nghĩa Thục, phường An Đông (quận 5 cũ) bật gốc, ngã đè lên xe máy và ô tô. May mắn sự cố không gây thương tích về người.