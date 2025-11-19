Giá vàng thế giới hôm nay 19/11/2025

Tới 20h30 ngày 18/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.069 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.063 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 18/11 cao hơn khoảng 55% (tương đương 1.444 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 19,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 18/11.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 18/11 (giờ Việt Nam) quay đầu tăng hơn 23 USD, tương đương +0,6% lên ngưỡng 4.070 USD/ounce sau khi lao dốc trên thị trường châu Á và châu Âu, có lúc về sát 4.000 USD/ounce.

Giá vàng tại Mỹ tăng nhanh trở lại sau khi dữ liệu do ADP Research công bố tối 18/11 (giờ Việt Nam) cho thấy các doanh nghiệp Mỹ đã cắt giảm trung bình 2.500 việc làm mỗi tuần trong bốn tuần kết thúc vào ngày 1/11.

Diễn biến này phản ánh thị trường lao động Mỹ suy yếu vào cuối tháng 10. Trước đó, báo cáo việc làm hàng tháng của ADP công bố ngày 5/11 ghi nhận khu vực tư nhân tăng 42.000 việc làm sau hai tháng giảm liên tiếp.

Giá vàng thế giới tăng trở lại. Ảnh: MH

Vào thứ Năm, Cục Thống kê Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 9, dự kiến tổng số việc làm tăng 55.000 so với tháng trước.

Số liệu từ ADP được đưa ra trong bối cảnh nhiều tập đoàn lớn như Amazon và Target Corp tuyên bố cắt giảm nhân sự trong tháng 10. Theo báo cáo của công ty tư vấn Challenger, Gray & Christmas Inc., số lượng nhân sự bị đưa vào kế hoạch cắt giảm trong tháng 10 là cao nhất trong hơn hai thập kỷ.

Dữ liệu khác trên trang web của Bộ Lao động Mỹ cho thấy tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tuần kết thúc ngày 18/10 là 232.000 - gần tương đương mức giữa tháng 9. Báo cáo hàng tuần này đã bị gián đoạn do chính phủ liên bang đóng cửa trong tháng trước.

Thông tin tiêu cực về thị trường lao động Mỹ ngay lập tức khiến giới đầu tư có thêm niềm tin về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào ngày 10/12 tới, qua đó đẩy đồng USD đi xuống và giá vàng tăng lên.

Tính tới 21h15 tối 18/11, thị trường đánh cược gần 51% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, tăng so với mức 42% trong buổi sáng. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn thấp hơn mức 90% hồi cuối tháng 10 và 65% trong tuần trước.

Giá vàng trong nước hôm nay 19/11/2025

Trong nước, giá vàng điều chỉnh giảm khoảng 1,2-1,7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 18/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 147,3-149,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 145,3-147,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 146-149 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều.

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, giá vàng gần đây biến động mạnh và theo sát các tín hiệu lãi suất trên thị trường Mỹ. Số liệu gần nhất cho thấy, thị trường lao động Mỹ có thể suy yếu trong đợt Chính phủ Mỹ đóng cửa vừa qua. Tuy nhiên, đây chưa phải số liệu chính thức của chính quyền Mỹ, do vậy, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.

Vàng được dự báo tăng giảm mạnh theo các báo cáo kinh tế Mỹ sẽ công bố trong ba tuần tới. Nếu thị trường lao động Mỹ suy yếu, Fed nhiều khả năng hạ lãi suất, qua đó kéo giá vàng đi lên và ngược lại.

Theo lịch công bố dữ liệu, tuần này Mỹ sẽ công bố số liệu việc làm tháng 9 vào ngày 20/11.

Về trung và dài hạn, Mỹ được dự báo duy trì xu hướng giảm lãi suất - yếu tố tích cực cho vàng. Bên cạnh đó, vàng còn được hưởng lợi bởi xu hướng gom vàng đều đặn của ngân hàng trung ương các nước, cùng bất ổn địa chính trị gia tăng.

Trong ba tuần tới, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục tích lũy và có thể bật tăng nếu Fed đưa Mỹ vào chu kỳ nới lỏng mới. Một số dự báo cho rằng vàng có thể chạm 5.000 USD/ounce trong năm 2026.