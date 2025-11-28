TPHCM và các tỉnh Nam Bộ đang trải qua những ngày cuối tháng 11 với cảm giác lạnh hiếm thấy, đặc biệt là vào đêm và sáng sớm.

Theo dữ liệu từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất tại một số khu vực đã giảm xuống mức 18 - 19 độ C. Đáng chú ý, khu vực miền Đông Nam Bộ ghi nhận mức nhiệt cực tiểu gây bất ngờ vào sáng sớm tại trạm Phước Long (Đồng Nai, trước đây thuộc Bình Phước) với 16,6 độ C và Tà Lài (Đồng Nai) với 17,5 độ C.

Người dân TPHCM bất ngờ trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu năm, với nhiệt độ giảm xuống mức 19 độ C. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại miền Tây, nhiệt độ thấp nhất nằm trong khoảng 20,7 - 25 độ C. Cụ thể, trạm Càng Long (trước thuộc Trà Vinh, nay là Vĩnh Long) và Cao Lãnh (Đồng Tháp) đều ghi nhận mức 20,7 độ C.

Riêng TPHCM, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm giảm nhẹ, trời se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 19,4 - 22,2 độ C, trong đó trạm Tân Sơn Nhất ghi nhận mức thấp nhất là 20 độ C.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo (Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ), lý giải nguyên nhân chính của đợt lạnh này là do áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam do ảnh hưởng bởi hoạt động của cơn bão số 15 nên gió thổi thẳng theo hướng Bắc - Tây Bắc. Không khí lạnh do đó ảnh hưởng mạnh tới khu vực Nam Bộ, TPHCM, trời ít mây, dễ chịu nhưng không khí khô.

Xoa tay để giữ ấm cơ thể. Ảnh: Nguyễn Huế

Thời tiết trong ngày chủ yếu là mây thay đổi, ban ngày trời nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào nhẹ hoặc mưa cục bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày và ban đêm giảm nhẹ, sáng sớm trời se lạnh; riêng khu vực miền Đông, một số nơi có cảm giác lạnh rõ rệt.

Theo dự báo, đợt lạnh đang diễn ra ở Nam Bộ có khả năng kéo dài ít nhất tới ngày 3/12. Sau thời điểm này, không khí lạnh sẽ có dấu hiệu suy giảm nhẹ, nền nhiệt tăng lên, và nắng ấm sẽ gia tăng trở lại. Kiểu thời tiết đêm và sáng sớm se lạnh sẽ còn duy trì trong vài ngày đầu tháng 12.

Các chuyên gia khí tượng dự báo rằng từ ngày 4 - 5/12, một đợt không khí lạnh mới sẽ tăng cường và ảnh hưởng đến khu vực phía Bắc nước ta.

Sau đó, không khí lạnh này có khả năng lan xuống khu vực phía Nam, làm nhiệt độ tại Nam Bộ giảm sâu hơn trong những ngày kế tiếp.