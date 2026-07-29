Sáng 29/7, phát biểu định hướng tại lễ khai mạc Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu (VGIC) 2026, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thành phố đã hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm bổ sung thêm kênh kết nối, thúc đẩy vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo của thành phố trong thời gian tới.

Theo ông Cường, để hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thành phố xác định vai trò trung tâm của mối liên kết "ba nhà" - Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp cùng các tập đoàn, quỹ đầu tư. Đây được xem là nền tảng quan trọng để kết nối hiệu quả giữa chính sách, tri thức, công nghệ, nguồn lực tài chính và thị trường.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu (VGIC) 2026

Việc thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm nằm trong nỗ lực đó, với mục tiêu tạo thêm phương thức để hiện thực hóa vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo của thành phố.

Ông Cường cũng bày tỏ mong muốn thành phố sẽ có một doanh nghiệp công nghệ đạt quy mô "kỳ lân" hình thành và phát triển từ chính hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang được xây dựng, xem đây là nền tảng để phát triển nền kinh tế dựa trên tri thức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế để thu hút nguồn lực về công nghệ, đầu tư và nhân lực chất lượng cao.

"Để hiện thực hóa mục tiêu đó, TPHCM xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn phát triển mới. Các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và các công nghệ số sẽ tạo ra những mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả quản trị đô thị", lãnh đạo UBND TP nhấn mạnh.

Ông Cường cam kết chính quyền thành phố cùng các sở, ngành sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án, hoạt động đầu tư được triển khai nhanh nhất, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp trong nước cũng như quốc tế.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, GS.TS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), cho biết chương trình quy tụ 100 nhà đổi mới sáng tạo là chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo công nghệ người Việt, gốc Việt đang làm việc tại 15 quốc gia, cùng chung khát vọng đưa Việt Nam vươn ra sân chơi toàn cầu.

GS.TS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phát biểu tại lễ khai mạc

Theo GS.TS Nguyễn Đức Khương, công nghệ tự thân không thể làm thay đổi một quốc gia, mà con người mới là chủ thể tạo nên sự thay đổi thông qua việc ứng dụng công nghệ hiệu quả và thông minh.

Ông nhấn mạnh: "Công nghệ không thay đổi quốc gia, nhưng con người sẽ thay đổi quốc gia thông qua công nghệ".

GS.TS Nguyễn Đức Khương cho rằng, nhiều quốc gia có thể sở hữu công nghệ, nhưng chưa chắc đạt tăng trưởng và thịnh vượng. Điều quyết định là năng lực khai thác công nghệ như một đòn bẩy phát triển. Theo ông, đây là thời điểm thuận lợi để Việt Nam bứt phá bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bởi "thời gian không chờ ai".

Chủ tịch AVSE Global cũng nhận định, chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo không tự tạo ra khát vọng dân tộc, nhưng con người có thể biến những công nghệ này thành công cụ để hiện thực hóa mục tiêu phát triển và đưa đất nước tiến tới thịnh vượng.

Sau lần đầu tổ chức tại trụ sở Google APAC (Singapore) năm 2025, Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu (VGIC) 2026 bước sang mùa thứ hai với chủ đề "Công nghệ tương lai - Bước nhảy số Việt Nam". Diễn ra tại TPHCM, sự kiện quy tụ các chuyên gia để bàn về chiến lược quốc gia thông minh, ứng dụng AI trong chuyển đổi công nghiệp và những công nghệ mũi nhọn theo Nghị quyết 57-NQ/TW như AI, IoT, dữ liệu lớn, blockchain, bán dẫn, công nghệ lượng tử và hạ tầng 5G/6G.