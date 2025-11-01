Không cần xuất trình giấy tờ đã có trên VNeID khi chứng thực

Nghị định 280/2025 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và hợp đồng giao dịch, có hiệu lực từ hôm nay.

Theo nghị định, các cơ quan không được yêu cầu người dân nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Trường hợp người dân đề nghị và cơ quan nhà nước có thể khai thác thông tin, giấy tờ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu khác thì phải sử dụng thông tin này thay vì yêu cầu người dân xuất trình bản chính, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Chính phủ cũng quy định diện thực hiện chứng thực là chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu, người được ủy quyền hoặc phân công làm nhiệm vụ chứng thực, công chứng viên của phòng công chứng, văn phòng công chứng; viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Giao dịch chuyển tiền 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Thông tư số 27/2025 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền quy định nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước và quốc tế, có hiệu lực từ hôm nay.

Thông tư quy định với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ tương đương; giao dịch quốc tế từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương, phải báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền dưới dạng điện tử.

Ảnh minh họa: Nam Khánh

Tuy nhiên, nếu đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính trung gian trong giao dịch chuyển tiền điện tử không phải thực hiện báo cáo như trên.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh và giấy tờ xuất trình.

Quy định về thanh toán không tiền mặt

Thông tư 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Thông tư có hiệu lực từ 18/11.

Thông tư quy định giấy tờ tùy thân dùng trong dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm: Thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (đối với cá nhân là công dân Việt Nam); giấy chứng nhận căn cước (đối với cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch).

Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam dùng hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh được nhân thân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp kèm theo thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thế thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh hoặc danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2).

Ngân hàng thương mại được giao nhận vàng miếng

Thông tư 33/2025 của Ngân hàng Nhà nước quy định về tổ chức tín dụng được phép nhận và giao vàng miếng cho khách hàng, thực hiện theo từng miếng, thay vì chỉ có Ngân hàng Nhà nước thực hiện như trước đây.

Theo thông tư này, các ngân hàng thương mại được phép giao nhận vàng miếng với khách hàng kèm theo biên bản giao nhận, hợp đồng hoặc văn bản xác nhận giao dịch. Việc này nhằm bảo đảm tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc và chất lượng từng sản phẩm vàng miếng.

Thông tư cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn phân loại vàng làm ba nhóm: Vàng trang sức - mỹ nghệ (hàm lượng từ 8 kara trở lên), vàng miếng (có ký mã hiệu, thông số, tiêu chuẩn rõ ràng) và vàng nguyên liệu (dưới dạng thỏi, hạt, miếng). Bao bì vàng miếng phải được chống giả theo quy chuẩn của ngân hàng thương mại hoặc doanh nghiệp được phép sản xuất vàng miếng. Thông tư có hiệu lực từ 15/11.

Nộp chậm bảo hiểm xã hội quá 60 ngày bị coi là trốn đóng

Nghị định số 274/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này. Nghị định có hiệu lực từ 30/11.

Theo quy định mới, người sử dụng lao động nếu chậm hoặc trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị xác định cụ thể số tiền và số ngày vi phạm. Mức tiền chậm đóng được tính dựa trên nghĩa vụ đóng của đơn vị sử dụng lao động, trong khi số ngày trốn đóng được xác định kể từ ngày tiếp theo của thời hạn đóng theo quy định.

Theo Luật BHXH, chậm đóng là hành vi thuộc một trong các trường hợp: Chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ số tiền đã đăng ký theo thời hạn đã quy định; không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN trong 60 ngày kể từ ngày hết hạn quy định.

Tiền trốn đóng được xác định là khoản mà chủ sử dụng không đăng ký, không đóng BHXH, BHTN hoặc kê khai mức thấp hơn thực tế, sau 60 ngày kể từ khi hết hạn mà không khắc phục. Doanh nghiệp trốn đóng phải nộp số tiền trốn cùng tiền lãi 0,03%/ngày tính trên số tiền và số ngày trốn đóng.

Các trường hợp không bị coi là trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp khi có một trong các lý do theo công bố của cơ quan có thẩm quyền về phòng tránh thiên tai, tình trạng khẩn cấp, phòng thủ dân sự và phòng, chống dịch bệnh.