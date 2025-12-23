Bên lề Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025, diễn ra tối 22/12, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), cho biết quá trình xanh hóa của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã đi vào chiều sâu hơn, với mức đầu tư ngày càng được nâng lên.

Ông ví dụ, trước đây, các doanh nghiệp thường xanh hóa công đoạn ở đầu ra của quá trình sản xuất, như xử lý nước thải, chất thải hoặc chỉ ở đầu vào như sử dụng nguyên vật liệu giảm phát thải. Đến nay, doanh nghiệp đã quan tâm đến xanh hóa cả quy trình sản xuất, đề cao yếu tố kinh tế tuần hoàn khi sử dụng các nguyên liệu hoặc đặt ra tiêu chí quản trị xanh.

“Trước đây, quá trình xanh hóa chủ yếu diễn ra ở nhóm doanh nghiệp xuất khẩu do yêu cầu từ người tiêu dùng quốc tế. Còn hiện nay, doanh nghiệp nội địa cũng có ý thức giới thiệu hình ảnh mới, quan tâm phát triển bền vững tới người tiêu dùng trong nước”, ông nói với PV VietNamNet.

Về sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước, theo Chủ tịch HUBA, hiện các doanh nghiệp TPHCM có nhu cầu đầu tư chuyển đổi xanh sẽ được tham gia vào chương trình kích cầu, hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 09/2023 của HĐND thành phố.

Theo đó, doanh nghiệp chuyển đổi xanh sẽ được vay vốn thông qua Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM (HFIC) với mức lãi suất hỗ trợ 100% hoặc 50% lãi suất vay, tùy theo loại hình dự án. Thời gian hỗ trợ lãi suất cho các dự án không quá 7 năm kể từ ngày dự án được UBND thành phố phê duyệt hỗ trợ và sau khi giải ngân vốn vay lần đầu tại HFIC.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA, tại Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025. Ảnh: Hoàng Hùng

Mức lãi suất hỗ trợ sẽ dựa trên từng loại dự án theo quy định cụ thể. Ví dụ, một doanh nghiệp đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái sẽ được hỗ trợ lãi suất 100%. Nếu doanh nghiệp xây dựng các kho đạt chuẩn xanh hóa phục vụ hoạt động logistics sẽ nhận mức hỗ trợ lãi suất là 50%.

Tổng mức cho vay tối đa đối với một dự án chuyển đổi xanh có giá trị lên tới 200 tỷ đồng. Mức vay này không phân biệt các thành phần kinh tế tham gia. Đối tượng thụ hưởng có thể là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hay các hộ kinh doanh.

Theo Chủ tịch HUBA, gói hỗ trợ này hiện không có giới hạn. HFIC đang là đầu mối cho vay và trước đó, tổ chức này đã ký hợp tác chiến lược với 9 ngân hàng thương mại lớn trong nước. Do vậy, nguồn vốn cho vay là rất lớn, bảo đảm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Đây là chính sách mạnh mẽ của TPHCM.

Ở góc độ doanh nghiệp, theo Giám đốc Marketing Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn, ông Vương Ngọc Dũng, việc tái cấu trúc sản xuất theo hướng xanh, an toàn sinh thái và minh bạch nguyên liệu giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn khi đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ hiện đại, đồng thời mở rộng thị phần tại một số thị trường xuất khẩu.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sản xuất thực phẩm Anh Kim (AK Food), cho hay việc chuyển đổi xanh tạo nền tảng để doanh nghiệp nâng chuẩn sản xuất và truy xuất nguồn gốc. Từ đó, sản phẩm của công ty có thể tiếp cận và có đơn hàng tại những thị trường khó tính, với các yêu cầu cao về an toàn thực phẩm, trách nhiệm môi trường và phát triển bền vững.

Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025 do Báo Sài Gòn Giải Phóng và HUBA đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM.

Theo ban tổ chức, với trên 200 doanh nghiệp đăng ký, số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động xét chọn Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025 nhiều gần gấp đôi so với năm 2024.

Trong năm nay, 155 doanh nghiệp đã đạt tiêu chí của chương trình và được tôn vinh và trao giải, gồm 77 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, 78 doanh nghiệp thương mại - dịch vụ - bất động sản.