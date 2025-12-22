Đánh giá trên được TS Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đưa ra tại diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững” do báo Dân trí tổ chức chiều nay (22/12).

Chuyển đổi số – chìa khoá của quản trị ESG

TS Trần Văn Khải nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước yêu cầu bứt phá mạnh mẽ, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững là con đường tất yếu.

Theo ông Khải, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã tạo nền tảng chính trị quan trọng, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để thúc đẩy ESG và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Trong dòng chảy đó, ESG không chỉ là bộ tiêu chí quản trị hiện đại mà còn là “tấm hộ chiếu” giúp doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

TS Trần Văn Khải cho rằng ESG chỉ thực sự có giá trị khi được triển khai một cách thực chất. Ông chỉ ra thực tế hiện nay cho thấy không ít doanh nghiệp chạy theo phong trào, xây dựng báo cáo ESG hào nhoáng, đưa ra những cam kết xanh nhưng thiếu số liệu chứng minh cụ thể, dẫn tới nguy cơ “tẩy xanh”.

Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững” ngày 22/12. Ảnh: Mạnh Quân

Ở chiều ngược lại, khi ESG được thực hành nghiêm túc, đặc biệt với nền tảng quản trị minh bạch và hiệu quả (yếu tố G), ESG sẽ chuyển từ gánh nặng tuân thủ thành lợi thế cạnh tranh. Đây chính là giá trị bền vững mà ESG mang lại cho doanh nghiệp trong dài hạn.

Để thực hiện ESG hiệu quả, ông Khải cho rằng, chuyển đổi xanh cần gắn chặt với chuyển đổi số. Công nghệ đóng vai trò chìa khóa giúp doanh nghiệp minh bạch hóa dữ liệu, nâng cao năng suất, quản trị rủi ro và tiếp cận các nguồn vốn xanh, góp phần đưa ESG trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp Việt.

ESG không thể “đồng phục” cho mọi doanh nghiệp

Chia sẻ từ góc độ doanh nghiệp, ông Võ Đình Trung, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Cải tiến Đổi mới và Bền vững, Công ty CP Nhựa Duy Tân (Tập đoàn SCG), cho rằng, thách thức lớn nhất của ESG không nằm ở câu hỏi “làm gì”, mà là đo lường và tối ưu ESG như thế nào trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Theo ông Trung, ESG về bản chất là quản trị quy trình. Khi doanh nghiệp xây dựng được quy trình minh bạch, rõ ràng và hiệu quả, ESG sẽ trở thành một phần tự nhiên trong vận hành, thay vì một gánh nặng tuân thủ.

DN ngày càng quan tâm ESG. Ảnh: Nam Khánh

Trong ngành nhựa, doanh nghiệp cần lợi nhuận để tăng trưởng, nhưng tăng trưởng truyền thống thường đi kèm với việc gia tăng sử dụng nguyên liệu nhựa nguyên sinh. Vì vậy, theo ông việc đưa nhựa tái chế vào sản xuất là giải pháp để vừa duy trì tăng trưởng, vừa giảm phát thải.

“Khi dữ liệu đủ tin cậy và quy trình được tối ưu, ESG không còn là khẩu hiệu mà trở thành giá trị cốt lõi của doanh nghiệp”, ông Trung nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, cho rằng việc thực thi ESG cần được nhìn nhận linh hoạt theo từng nhóm doanh nghiệp, thay vì áp dụng cách tiếp cận cứng nhắc, đồng loạt.

Với doanh nghiệp lớn, ESG là yêu cầu tất yếu để tham gia “sân chơi toàn cầu”. Không chỉ thực hiện cho riêng mình, các doanh nghiệp này còn cần đóng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trong chuỗi liên kết.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, bà Trang khuyến nghị nên lựa chọn những nội dung ESG phù hợp nhất với quy mô và điều kiện thực tế.

“Việc lựa chọn hướng đi là yếu tố đặc biệt quan trọng, bởi không phải giải pháp nào cũng thực sự bền vững”, bà Trang nói và dẫn ví dụ việc doanh nghiệp của bà chưa lựa chọn điện mặt trời do những vấn đề môi trường tiềm ẩn nếu không được xử lý đúng cách từ pin năng lượng do có chứa chì,

Riêng với doanh nghiệp xuất khẩu, yêu cầu minh bạch hóa và truy xuất nguồn gốc được xác định là điều kiện then chốt để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và duy trì năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Theo bà Trang, việc chủ động tham gia các diễn đàn ESG sẽ giúp doanh nghiệp cập nhật xu hướng, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận ESG một cách thực chất, bài bản hơn.