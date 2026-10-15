Sau hai vụ cây xanh bật gốc liên tiếp đầu tháng 10, Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu rà soát, đốn hạ hoặc thay thế cây sâu bệnh, mục bọng, nghiêng, có nguy cơ gãy đổ.

Thông tin được Sở Xây dựng TPHCM nêu tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 15/10, trong bối cảnh thành phố xảy ra hai vụ cây xanh bật gốc trong các ngày 7 và 9/10.

Ngày 7/10, cây da cổ thụ bật gốc trước giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu, phường Tân Định, trong khuôn viên một tòa nhà. Hai ngày sau, hai cây phượng bật gốc trên đường số 30, phường Tân Hưng.

Theo Sở Xây dựng, các trường hợp cần xem xét đốn hạ, thay thế gồm cây chết khô, suy yếu không còn khả năng phát triển an toàn; cây bị xâm hại hệ rễ, ảnh hưởng khả năng bám giữ; cây mục, bọng, hư hại nặng có nguy cơ gãy đổ; cây nghiêng, nhổm gốc có nguy cơ ngã đổ cao.

Hiện trường một cây da cổ thụ bật gốc trước giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu (phường Tân Định) hôm 7/10. Ảnh: Tuấn Kiệt

Các đơn vị quản lý phải kiểm tra cây xanh trên đường phố, trong công viên và khu dân cư, ưu tiên cây cổ thụ, cây tại khu vực đông người, tuyến đường có mật độ giao thông cao. Những cây có rễ bị ảnh hưởng do thi công hạ tầng cũng cần được chú ý.

Trước và trong mùa mưa bão, các đơn vị phải cắt tỉa cành khô theo quy trình kỹ thuật, thu gọn tán, hạ thấp chiều cao cây lớn và loại bỏ có chọn lọc cành nhánh nhằm hạn chế nguy cơ gãy đổ.

Đối với hai vụ việc vừa xảy ra, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM phối hợp cơ quan chức năng xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của đơn vị chăm sóc, bảo dưỡng cây và đề xuất giải pháp khắc phục.

Sở sẽ có tiêu chí đánh giá đối với việc đốn hạ cây xanh. Ảnh: Phước Sáng

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra để phát hiện cây hư hại, khiếm khuyết hoặc có dấu hiệu nguy hiểm như nghiêng, nhổm gốc. Lực lượng ứng trực 24/24 giờ, nhất là trong thời điểm mưa bão, để kịp thời xử lý sự cố.

Sở Xây dựng khuyến cáo người dân tìm nơi trú ẩn an toàn khi có giông lốc, hạn chế đi qua khu vực có nhiều cây lớn, không trú mưa hoặc đỗ xe dưới gốc cây. Khi phát hiện cây có nguy cơ gãy đổ hoặc xảy ra sự cố, người dân có thể báo Tổng đài 1022 để cơ quan chức năng xử lý.

Từ đầu mùa mưa đến nay, Sở đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các địa phương và đơn vị quản lý hạ tầng rà soát, đánh giá mức độ an toàn của cây xanh, kịp thời xử lý các nguy cơ.

Sở Xây dựng TPHCM công bố danh sách 28 điểm kẹt xe Tại họp báo, Sở Xây dựng TPHCM cũng công bố danh sách 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông: Cụ thể, khu vực trung tâm có 3 điểm: Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngã tư Bốn Xã và đường Nguyễn Tất Thành. Khu vực Đông Bắc có 6 điểm: giao lộ Nguyễn Thái Sơn – Phạm Ngũ Lão; Nguyễn Oanh – Phan Văn Trị; Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị; Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng; ngã tư Hàng Xanh và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ Bạch Đằng đến ngã năm Đài liệt sĩ. Khu vực Tây Bắc có 2 điểm: giao lộ Vĩnh Lộc – Nguyễn Thị Tú – Quách Điêu và đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ cầu Ông Lớn đến ngã ba Giồng. Khu vực phía Đông có 2 điểm: nút giao An Phú và ngã tư Tây Hòa. Khu vực phía Nam có 4 điểm: giao lộ Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 50; nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ; đường Dương Bá Trạc, khu vực cầu Kênh Xáng và giao lộ Nguyễn Văn Linh – Phạm Hùng. Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất có 3 điểm: giao lộ Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám; vòng xoay Lăng Cha Cả và đường Trường Chinh, đoạn từ Âu Cơ đến Tân Kỳ Tân Quý. Khu vực cảng Cát Lái có 2 điểm: nút giao Mỹ Thủy và đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái. Khu vực Bình Dương (cũ) có 2 điểm: giao lộ Quốc lộ 13 – đường dẫn cầu Phú Long và giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30/4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khai. Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) có 4 điểm: giao lộ Quốc lộ 51 – đường Tập đoàn 7 Phước Bình; Quốc lộ 51 – đường B1, A2 vào KCN Mỹ Xuân; Quốc lộ 51 – đường Trần Hưng Đạo và Quốc lộ 51 – đường vào cảng Cái Mép – Thị Vải. Theo kế hoạch, TPHCM dự kiến xử lý 15/28 điểm có nguy cơ ùn tắc trong giai đoạn 2026-2027; các điểm còn lại sẽ được xử lý trong giai đoạn 2028-2030.

TPHCM xử lý dứt điểm 28 điểm kẹt xe đến năm 2030 Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết thành phố triển khai 98 dự án, xử lý dứt điểm 28 điểm nghẽn giao thông đến năm 2030, đồng thời đẩy nhanh phát triển hạ tầng khung, metro, cảng biển và hàng không.