Sáng 4/9, trao đổi với PV Báo VietNamNet, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng bước đầu nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nhà tại Khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang).

Theo đó, hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ sự cố sạc điện thoại trên giường ngủ, dẫn tới chập điện và phát sinh cháy.

Các đơn vị chuyên môn đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xác định nguyên nhân chính xác.

Căn nhà trong Khu đô thị An Bình Tân sau vụ cháy, khiến hai người tử vong. Ảnh: X.N

Trước đó, trưa 2/9, hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà trong Khu đô thị An Bình Tân. Lúc này, trong nhà có 6 người. Bốn người ở tầng một kịp thoát ra ngoài, trong khi chị L.N.H.C. (42 tuổi) và mẹ chồng là bà L.T.K. (74 tuổi) bị mắc kẹt ở tầng hai.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Khánh Hòa có mặt tại hiện trường, khống chế đám cháy, đồng thời đưa hai nạn nhân ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, khi nhập viện, bà K. đã hôn mê, ngừng tim; còn chị C. bị bỏng nặng và hôn mê. Cả hai đều nghi ngờ bị ngạt khí CO.

Sau hơn 20 phút hồi sức, hai bệnh nhân có tim đập trở lại nhưng diễn biến xấu đi. Gia đình đã xin đưa về lo hậu sự và các nạn nhân tử vong tại nhà.