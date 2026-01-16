Sáng nay (16/1), Ban An toàn giao thông TPHCM tổ chức lễ ra quân tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè và thiết lập trật tự đô thị năm 2026.

Đây là đợt cao điểm hành động trong bối cảnh TPHCM vừa mở rộng địa giới hành chính (hợp nhất với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương), trở thành siêu đô thị với hơn 14 triệu dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TK

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhìn nhận, việc sáp nhập tạo ra "hiệu ứng khuếch đại siêu đô thị" với áp lực khổng lồ từ 12 triệu xe máy và 1,4 triệu ô tô. Dù tình hình trật tự đô thị đã có chuyển biến nhưng kết quả chưa bền vững, nhiều nơi vẫn còn tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa".

Ông Cường chỉ rõ tình trạng này tồn tại là do công tác phối hợp giữa các khu vực giáp ranh còn lỏng lẻo, nhiều nơi kiểm tra còn mang tính đối phó. Bởi vậy, ông nhấn mạnh, công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè phải là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; đồng thời, cần siết chặt kỷ cương trong quản lý.

"Phải xử lý trách nhiệm cá nhân người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm kéo dài. Chủ tịch các phường, xã, đặc khu sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND TP", ông Cường khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, công tác chấn chỉnh vỉa hè là nhiệm vụ lâu dài, không chỉ là các đợt ra quân hình thức, phải trả lại lối đi cho người đi bộ và giữ gìn mỹ quan đô thị. Thành phố sẽ định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai, kịp thời biểu dương đơn vị làm tốt, đồng thời kiểm điểm, chấn chỉnh các đơn vị buông lỏng quản lý, để vi phạm tái diễn.

Công an TPHCM sẽ chủ trì việc tăng cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề. Ảnh: TK

Để công tác chấn chỉnh đạt hiệu quả căn cơ và bền vững, lãnh đạo UBND TPHCM giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu quy trình cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo hướng công khai, minh bạch. Việc sử dụng phải đúng mục đích, đúng thời gian và không làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Công an TP chủ trì việc tăng cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề tại các tuyến đường, khu vực phức tạp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, buôn bán, dừng đỗ xe trái quy định.

Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh giáo dục pháp luật đến từng tổ dân cư; thực hiện vai trò giám sát đối với chính quyền cùng cấp trong việc lập lại trật tự vỉa hè.

Các địa phương chủ động rà soát, xây dựng đề án phù hợp thực tiễn, chú trọng duy trì hoạt động của các tổ, nhóm nhân dân tự quản để đảm bảo tính bền vững của công tác chấn chỉnh.

Ông Cường cũng giao các cơ quan chức năng định kỳ kiểm tra kết quả triển khai của từng đơn vị, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu để kịp thời chấn chỉnh hoặc khen thưởng.

Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: TK

Đảm bảo sinh kế cho người dân

Liên quan tới việc triển khai lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, lực lượng công an sẽ thực hiện phương châm "lấy công tác dân vận làm gốc". Trước khi xử lý, lực lượng chức năng sẽ tuyên truyền để người dân tự giác tháo dỡ, di dời.

Tuy nhiên, Đại tá Nguyễn Đình Dương cũng khẳng định thái độ kiên quyết đối với các sai phạm: "Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các trường hợp bao che, dung túng cho vi phạm. Quá trình xử lý phải công khai, minh bạch, không né tránh, không nể nang nhưng vẫn đảm bảo tính nhân văn".

Ngoài ra, Công an TP kiến nghị các địa phương chủ động sắp xếp địa điểm kinh doanh, bãi đỗ xe phù hợp để người dân ổn định sinh kế lâu dài, tránh tình trạng "vỉa hè là nồi cơm duy nhất" dẫn đến tái phạm.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng chức năng tại 168 xã, phường, đặc khu trên toàn TPHCM đã đồng loạt ra quân, quyết tâm thiết lập trật tự đô thị văn minh, an toàn cho năm 2026.