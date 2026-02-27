UBND TPHCM vừa ban hành văn bản triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi kiểm tra công trường, thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân viên dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký, giao Công an TPHCM chủ trì xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên các tuyến kết nối chính; phối hợp tổ chức, điều tiết giao thông trong các giai đoạn cao điểm, đặc biệt khi dự án đưa vào khai thác.

Công trường xây dựng sân bay Long Thành. Ảnh: Nguyễn Huế

Bên cạnh đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các dự án giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với trung tâm TPHCM và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo yêu cầu, Sở Xây dựng phải xác định rõ các hạng mục thuộc đường găng tiến độ; làm rõ những điểm nghẽn về kỹ thuật, mặt bằng, nguồn vật liệu, tổ chức thi công; đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi nhằm bảo đảm hoàn thành đồng bộ theo kế hoạch. Sở cũng được giao tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường; yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu cam kết tiến độ chi tiết theo tháng, theo tuần và định kỳ trước ngày 25 hằng tháng tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các chủ đầu tư rà soát, tham mưu bố trí đủ và kịp thời kế hoạch vốn đầu tư công đối với các dự án kết nối thuộc thẩm quyền. Đồng thời theo dõi, đôn đốc thanh toán khối lượng hoàn thành, tham mưu giải pháp tháo gỡ vướng mắc về tài chính, không để ảnh hưởng tiến độ thi công.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được yêu cầu rà soát sự phù hợp của các dự án kết nối với quy hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm đồng bộ giữa hạ tầng hàng không với hệ thống hạ tầng đô thị, giao thông khu vực. Trường hợp cần điều chỉnh quy hoạch, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND TPHCM theo quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được yêu cầu tập trung nguồn lực, phân công lãnh đạo phụ trách từng nội dung cụ thể; rà soát tiến độ từng gói thầu, hạng mục và xây dựng kế hoạch bù tiến độ (nếu có). Đơn vị này chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM nếu để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

UBND TPHCM cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung chỉ đạo; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, xử lý.