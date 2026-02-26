Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 23 của Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Với các dự án đường bộ cao tốc đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật dịp 19/12/2025, Thủ tướng yêu cầu TPHCM và các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh xác định việc hoàn thành các dự án là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong chỉ đạo điều hành. Các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực tài chính, thiết bị, bổ sung thêm các dây chuyền thi công, khắc phục điều kiện thời tiết, tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" để hoàn thành các dự án đã thông xe kỹ thuật sớm nhất có thể.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" để hoàn thành đồng bộ các hạng mục còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng xe…) tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và dự án đã thông xe kỹ thuật.

Công trường sân bay Long Thành. Ảnh: Nguyễn Huế

Với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, các bộ, cơ quan, nhất là ACV cần khẩn trương rà soát khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thi công hợp lý, khoa học, bảo đảm hoàn thành dự án trong nửa đầu năm 2026; chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, Thủ tướng và nhân dân về tiến độ, chất lượng, an toàn của dự án. Nguyên tắc là xử lý nghiêm sai phạm theo pháp luật và không để ách tắc trong quá trình triển khai dự án.

Về các công trình, dự án phục vụ APEC, Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án đường nối sân bay Gia Bình trong tháng 2 để sớm triển khai thi công, đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Tỉnh An Giang chỉ đạo nhà đầu tư kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, tổ chức thi công hợp lý, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Phú Quốc, sớm hoàn thành đưa vào khai thác.

Bộ Công an, Bộ Xây dựng chỉ đạo nhà đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt BCNCKT dự án trong tháng 2 để sớm triển khai dự án sân bay Gia Bình, đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan, VEC và các chủ đầu tư rà soát, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ.

UBND tỉnh Quảng Trị nghiên cứu rà soát danh mục dự án đề xuất đầu tư bằng vốn trung hạn 2026-2030 bảo đảm đúng tiêu chí, nguyên tắc theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong đó ưu tiên nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc nối từ cảng Mỹ Thủy đến cửa khẩu La Lay.

Các tỉnh Cao Bằng, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu khẩn trương hoàn thiện thủ tục để phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đường bộ cao tốc như cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Km0 - Km19), cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng…; phấn đấu hoàn thành trong quý 1.

TPHCM và các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt BCNCKT các dự án Vinh - Thanh Thủy, DATP 2 Quy Nhơn - Pleiku, Vành đai 4 TPHCM, Hòa Lạc - Hòa Bình; phấn đấu khởi công dịp 19/5.

TPHCM khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư DATP1 dự án TPHCM - Mộc Bài, hoàn thành trong tháng 4.

Với các dự án đang thực hiện đầu tư, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh khẩn trương hoàn thành thủ tục để bàn giao phần mặt bằng còn lại của DATP3 đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội trong quý 1.

TPHCM, TP Cần Thơ và các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, An Giang, Cà Mau cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, chủ động giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền; vận động người dân để xử lý dứt điểm, bàn giao toàn bộ phần mặt bằng.

UBND các tỉnh có các dự án cao tốc đi qua phối hợp với Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp tài sản tại các công trình, dự án.

Với các dự án cải tạo, mở rộng các cảng biển quan trọng như cảng Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, Liên Chiểu…, các địa phương cần quan tâm, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, các cơ quan chủ quản cần đôn đốc sát sao để sớm hoàn thành các dự án, đưa vào khai thác sử dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế.