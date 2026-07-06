Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 6/7, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá kết quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm là "chưa từng có", khi nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án, tạo chuyển biến trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch, phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường, chống ngập và an sinh xã hội.

Yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn, quyết tâm đạt mục tiêu "2 con số"

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 8,55%, cao hơn mức bình quân cả nước, là con số "rất có giá trị", chất lượng tăng trưởng cũng thay đổi theo hướng thực chất hơn.

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Tuy nhiên, ông Trần Lưu Quang thẳng thắn nhìn nhận con số này vẫn còn xa so với mục tiêu tăng trưởng "2 con số" mà thành phố đã cam kết, trong khi thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều.

Ông cho rằng chưa bao giờ thành phố có cơ chế thoáng và rộng mở như hiện nay, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng vận hành tốt hơn, có tư duy và cách làm mới, bước đầu xử lý công việc thuận lợi hơn. Đây là những tín hiệu để thành phố tự tin hướng tới tương lai.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra hàng loạt khó khăn như: áp lực về mục tiêu tăng trưởng và xử lý các vụ việc tồn đọng còn rất lớn; bộ máy chính quyền 2 cấp dù chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều việc, nhiều khó khăn; chưa có hướng dẫn rõ ràng, chi tiết trong phân cấp, ủy quyền; năng lực thực thi của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa thật sự đồng bộ.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, đầu tư, đất đai, quy hoạch, tài chính, ngân sách; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Ông cũng yêu cầu rà soát, cụ thể hóa các nhiệm vụ đã được giao thành danh mục công việc có tiến độ, sản phẩm đầu ra, cơ quan chủ trì và trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các dự án đang vướng mắc; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố đạt mục tiêu “2 con số” theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, ông lưu ý chú trọng thực hiện các giải pháp phát triển du lịch bởi TPHCM được xem là địa bàn có nhiều dư địa phát triển du lịch nhất hiện nay.

Từ trái sang: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng là tập trung hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đô thị đặc biệt bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính khả thi để kịp trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới. Ông Trần Lưu Quang yêu cầu ngay từ bây giờ phải chuẩn bị các khâu, các bước, hướng dẫn để triển khai ngay sau khi Luật được Quốc hội thông qua.

Sẽ áp dụng KPI trên toàn thành phố

Đề cập công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy yêu cầu cần tổng rà soát lại các nội dung để tập trung thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian tới. Trong đó, tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy yêu cầu từng cán bộ, công chức ở từng vị trí công tác phải cố gắng làm tốt nhất phần việc của mình. Thành phố sẽ rà soát để áp dụng rộng rãi bộ chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trên toàn địa bàn, với tinh thần công việc phải có sự định lượng cụ thể, hướng tới xây dựng bộ máy công quyền năng động, minh bạch.

Đồng thời, Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026.