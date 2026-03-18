Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Theo đó, Trưởng Ban chỉ đạo là Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Hai phó ban gồm Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Lê Quốc Phong (sẽ trực tiếp chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết 31); Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt).

Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn có 9 thành viên, gồm đại diện lãnh đạo HĐND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Tư pháp cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: Hữu Long

Về nhiệm vụ, Ban chỉ đạo sẽ chỉ đạo toàn diện việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị; phản ánh đúng thực tiễn triển khai và kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện.

Ngoài ra, Ban sẽ chỉ đạo tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, tạo cơ sở chính trị quan trọng để địa phương triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14.

Ban chỉ đạo cũng sẽ chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, nhằm hoàn thiện thể chế phát triển đô thị đặc thù, tăng cường phân cấp, phân quyền và tạo điều kiện để TPHCM phát huy tính năng động, sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.

Về cơ chế hoạt động, Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

Trưởng Ban chỉ đạo Trần Lưu Quang sẽ quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo; chỉ đạo việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

Trước đó, vào ngày 13/3, phát biết kết luận hội thảo “Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TPHCM”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, dự kiến trong năm 2026, thành phố sẽ trình Quốc hội thông qua Luật Đô thị đặc biệt. Dự án luật này nhằm mở rộng không gian phát triển, huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho thành phố. Theo tính toán, để tăng trưởng 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM cần 8,5-9,5 triệu tỷ đồng, tương đương 318-363 tỷ USD vốn đầu tư toàn xã hội, chiếm 35-40%GRDP địa phương.