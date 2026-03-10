Ở khu vực Tokyo (Nhật Bản) có hai sân bay là Haneda và Narita. Quốc gia này phân luồng các chuyến bay đi/đến tại hai sân bay nói trên mà không có sự phân định giữa đường bay quốc tế hay nội địa. Thay vào đó, họ phân định dựa theo hãng bay và nhu cầu đi lại, nhằm đề cao sự tiện lợi trong di chuyển.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 diễn ra sáng nay, Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang đã nêu ra ví dụ trên để nói về câu chuyện hiện tại của sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Đứng ở góc nhìn cá nhân, ông cho rằng, trong tương lai không nên phân chia sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ nội địa và sân bay Long Thành phục vụ quốc tế (nếu điều này diễn ra). Thay vào đó, cơ quan chức năng cần nghĩ tới việc khai thác bay ở đâu là hiệu quả nhất, cũng như dựa vào yếu tố quy hoạch.

Tuy nhiên, việc quan trọng mà thành phố cần giải quyết là kết nối giữa hai sân bay nói trên. "Đây là việc mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao cho thành phố. Không biết sân bay nào đảm nhận nhiệm vụ gì nhưng chắc chắn hai sân bay phải được kết nối với nhau", ông Quang nói và cho biết, đi qua địa bàn của các cử tri sẽ có 2 tuyến đường sắt đô thị (metro) kết nối tới sân bay.

Trong đó, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã được khởi công vào tháng 1/2026. Tuyến này chạy ra tới ngã tư Bảy Hiền và cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2km. Khi tuyến metro hoàn thành, người dân có thể di chuyển tới sân bay bằng xe bus.

Tuyến metro số 6 kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất - đường Phạm Văn Đồng – Phú Hữu, rồi kết nối với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Mặt khác, nếu đủ lưu lượng khách, thành phố có thể tính đến phương án có những chuyến tàu chạy thẳng Tân Sơn Nhất - Long Thành. Ông Quang tính toán, với cự ly 60km giữa hai sân bay và tàu không dừng ở ga nào, thời gian tàu di chuyển có thể đạt 30 phút. Nếu dừng ở các ga thì thời gian sẽ lâu hơn.

Ông Trần Lưu Quang trao đổi tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 sáng 10/3. Ảnh: Hữu Long

Khó khăn khi di chuyển ở nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Ngoài vấn đề kết nối giữa các sân bay, hạ tầng giao thông ngay tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cũng là điều khiến Bí thư Thành uỷ TPHCM lưu tâm.

"Hạ tầng giao thông kết nối sân bay với khu vực bên ngoài có sự rối rắm", ông đánh giá.

Cụ thể hơn, việc đi trong nhà ga T3 rất lúng túng. Nguyên nhân đến từ việc khu vực này chưa có quy hoạch tổng thể về giao thông, chưa có khái niệm kết nối giữa sân bay và các loại hình giao thông khác. Mở thêm nhà ga T3 như một phương án 'chữa cháy' nên chưa có hạ tầng đồng bộ, dẫn đến việc di chuyển giữa các nhà ga trong sân bay Tân Sơn Nhất gặp khó khăn.

"Nếu ai đi nhầm tới nhà ga T1, T2 và muốn sang T3 thì sẽ phải đi đường vòng rất xa và ngược lại. Trong trường hợp kẹt xe hơi, thời gian di chuyển có thể phải tính bằng tiếng đồng hồ", ông nói thêm.

Cũng liên quan đến hạ tầng giao thông, Bí thư Trần Lưu Quang thừa nhận khuyết điểm với cử tri khi trong khu vực này vẫn chưa có bãi đậu xe ngầm. Bởi, đây là vấn đề đã được bàn từ thời điểm ông là Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM (2/2019-4/2021).

Về lý do chưa thể xây bãi đậu xe ngầm, ông cho hay, việc đầu tư công trình ngầm rất tốn kém. Nhà đầu tư có thể chưa mặn mà vì họ không biết gỡ vốn đầu tư bằng cách nào với mức thu phí gửi xe từ vài chục nghìn đến khoảng 100.000 đồng.

Giải pháp cho vấn đề trên, theo ông, thành phố có thể tính toán để bù cho nhà đầu tư vị trí một khu đất hoặc số tiền nhất định từ ngân sách để thực hiện dự án.

Ngoài ra, nếu quy định cho phép, chủ đầu tư có thể xây dựng các công trình thương mại ngầm kết hợp với bãi xe như một số quốc gia khác hoặc như trung tâm thương mại Vincom Lý Tự Trọng – Lê Thánh Tôn hiện hữu. Việc làm kết hợp như vậy mới đủ chi phí đầu tư ban đầu. TPHCM sẽ tính toán thực hiện các bãi đậu xe ngầm sớm, đặc biệt tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

"Hứa cái gì có thể làm được" Cũng tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ TPHCM cho rằng, Quốc hội khoá 16 tới đây sẽ là một nhiệm kỳ gần dân, sát dân hơn và thực sự đại diện cho tiếng nói, quyền lợi chính đáng của người dân. Theo ông, các ứng cử viên rất cân nhắc việc hứa điều gì trước cử tri. Bởi, bây giờ không phải là thời của muốn hứa gì thì hứa. "Hứa cho đã để mọi người bỏ phiếu cho mình xong mai mốt mình lờ đi. Không còn chuyện đó nữa. Cần cân nhắc hứa cái gì có thể làm được", ông chia sẻ.