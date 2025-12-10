Sáng 10/12, tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ sáu HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm đã trả lời hàng loạt câu hỏi từ các đại biểu về tiến độ quá chậm của các dự án hạ tầng và những bất cập trong quy hoạch đô thị.

Quyết đưa loạt dự án trọng điểm về đích

Trả lời đại biểu Châu Trương Hoàng Thảo về nhiều dự án đầu tư công chậm trễ, ông Lâm chỉ ra nguyên nhân khách quan lớn nhất là sự khan hiếm vật liệu. Ông cho biết, có giai đoạn rất thiếu nguồn cát san lấp và đá xây dựng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Tuy nhiên, nút thắt này đang dần được tháo gỡ nhờ sự hỗ trợ nguồn cát từ các tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và việc Chính phủ cho phép nâng công suất khai thác mỏ.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm trả lời chất vấn sáng 10/12. Ảnh: Nguyễn Huế

Người đứng đầu ngành xây dựng cam kết, với đà tháo gỡ hiện nay, các dự án metro, đường vành đai, nút giao An Phú, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa… đang được đẩy nhanh để phấn đấu hoàn thành kế hoạch vào năm 2026.

Ông Lâm nhấn mạnh vai trò của Nghị quyết 98 là “chìa khóa” để đa dạng hóa hình thức đầu tư (BT, thanh toán bằng quỹ đất...) và giải quyết bài toán vốn, thủ tục đang bó buộc nhiều dự án.

Liên quan đến những bức xúc dân sinh cụ thể được đại biểu Nguyễn Đức Hiếu nêu ra, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết thành phố đang rà soát điều chỉnh quy hoạch phân khu để xóa “quy hoạch treo” tại khu C30 (khu đất 41ha, trên địa bàn quận Tân Bình và Quận 10 cũ).

Riêng dự án cải tạo kênh A41 vốn là công trình mang tính sống còn để giải quyết ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất, ông Lâm thông tin hiện tổ công tác đặc biệt đã giải quyết được hơn 70% vướng mắc về bồi thường và đang nỗ lực xử lý phần còn lại, bởi đây là dự án giải quyết thoát nước cho cảng hàng không, đặc biệt khi có mưa lớn.

Đại biểu Châu Trương Hoàng Thảo đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: Nguyễn Huế

Phiên chất vấn cũng ghi nhận những vấn đề đô thị cấp thiết khác. Trước thực trạng thành phố còn nhiều diện tích “đất xen kẹt” (đất dôi dư sau giải tỏa, hình thù méo mó, diện tích nhỏ) gây lãng phí nguồn lực, trong khi nhu cầu bức thiết về nhà vệ sinh công cộng, trạm sạc xe điện, lãnh đạo Sở Xây dựng ghi nhận và khẳng định sẽ cùng các sở ngành tham mưu UBND TPHCM có cơ chế quản lý linh hoạt, nhằm tận dụng hiệu quả quỹ đất này phục vụ tiện ích công cộng văn minh.

Định hướng năm 2026: đột phá về hạ tầng giao thông

Sau phần các sở chuyên ngành trả lời chất vấn của đại biểu, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM đã phát biểu làm rõ thêm những vấn đề đã thảo luận và phác thảo định hướng chiến lược cho năm bản lề 2026.

Dù điểm qua những chỉ số kinh tế vĩ mô đầy lạc quan như đạt tăng trưởng GRDP 8,03%, thu nhập bình quân đầu người chạm ngưỡng 8.555 USD/năm và thu ngân sách ước đạt trên 800.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, nhưng lãnh đạo TPHCM vẫn thẳng thắn nhìn nhận những “khoảng lặng” về giải ngân đầu tư công và bộ máy hành chính.

Giải ngân đầu tư công năm 2025 mới đạt khoảng 70%, đồng thời, bộ máy hành chính tại một số địa phương sau sáp nhập còn lúng túng do thiếu nhân lực. Người đứng đầu chính quyền thành phố cam kết năm 2026 sẽ là năm của hành động quyết liệt, không né tránh, tạo ra những chuyển biến đo lường được bằng con số.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nguyễn Huế

“Cá nhân tôi là chủ tịch xin nhận khuyết điểm trước HĐND về những hạn chế này. Chúng tôi không đổ lỗi hoàn cảnh mà nhìn nhận đây là trách nhiệm điều hành cần khắc phục ngay”, ông dứt khoát.

Ông Nguyễn Văn Được nhận định 2026 sẽ là năm bản lề với khối lượng công việc khổng lồ. “Chưa bao giờ thành phố khởi động và đang làm rất nhiều dự án lớn, làm thay đổi bộ mặt hạ tầng như hiện nay”, ông cho hay.

Theo đó, năm 2026 sẽ là năm TPHCM dồn toàn lực để khép kín các tuyến đường vành đai, đẩy nhanh metro và hạ tầng cảng biển với quyết tâm cao nhất. Thành phố sẽ là công trường sôi động nhất để tạo đà bứt phá. “Chúng ta bước vào năm 2026 với tâm thế mới chủ động, dám nghĩ, biết làm, không để thủ tục cản trở sự phát triển”, Chủ tịch UBND thành phố cam kết.