Giảm mạnh số trường, hình thành nhiều trường liên cấp

Tại TP Huế, 502 trường mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND các xã, phường được sắp xếp thành 256 trường. Trong đó, hai trường THCS Dân tộc nội trú Nam Đông và A Lưới không thuộc diện sắp xếp; 500 trường còn lại được tổ chức thành 254 trường, giảm 246 trường (49,2%).

Nhiều trường nhỏ, nằm gần nhau được hợp nhất. Chẳng hạn, phường Thuận Hóa từ 19 trường còn 12; hai trường tiểu học Phước Vĩnh và Trường An được tổ chức thành trường mới với quy mô 69 lớp, còn Tiểu học Phường Đúc và THCS Tôn Thất Tùng được sáp nhập thành trường liên cấp với 47 lớp.

Huế cũng giữ nguyên 21 trường và định hướng duy trì những trường, điểm trường có cơ sở vật chất tốt, giao thông thuận lợi, ở khu vực dân cư tập trung; đồng thời bảo đảm điều kiện học tập, đi lại của học sinh.

Ở Đà Nẵng, số cơ sở giáo dục công lập được sắp xếp từ 976 xuống 452, giảm 524 cơ sở (53,69%). Khối trực thuộc Sở GD-ĐT từ 83 còn 70 cơ sở, trong đó 18 trường THPT được tổ chức thành 9 trường.

Khối các trường thuộc UBND xã, phường giảm từ 893 cơ sở còn 382 trường chính, cùng các phân hiệu và điểm trường. Theo từng cấp học, 295 trường mầm non còn 123; 323 trường tiểu học còn 113; 233 trường THCS còn 96. Sau sắp xếp có 50 trường liên cấp tiểu học và THCS, tăng 8 trường.

Trường THPT Phan Bội Châu (phường Hương Trà, Đà Nẵng) dự kiến sáp nhập với Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: Hà Nam

Tại tỉnh Gia Lai, 1.267 trường mầm non và phổ thông được sắp xếp còn 699 trường, giảm 568 trường (44,83%). Trong đó, 61 xã, phường có điều kiện thuận lợi giảm 51,15% số đầu mối, trong khi 74 xã, phường còn lại giảm 37,17%.

Với khu vực miền núi và các địa bàn đặc thù, việc sắp xếp được tính theo điều kiện thực tế, không áp cứng một tỷ lệ giảm chung. Không sáp nhập nếu khoảng cách từ phân hiệu đến trường chính từ 10km trở lên hoặc việc đi lại không thuận lợi, không an toàn; trường hợp đặc biệt có thể xem xét khoảng cách lớn hơn nếu vẫn bảo đảm việc quản lý và học tập.

Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập. Tỉnh xác định việc tổ chức lại mạng lưới trường học phải dựa trên quy mô dân số, phân bố dân cư, không gian phát triển và tạo thuận lợi cho người học, thay vì chỉ giảm số lượng cơ học.

Quảng Ngãi sắp xếp mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn đầu mối... Ảnh: Hà Nam

Tại Đắk Lắk, phương án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét dự kiến giảm 646 trong tổng số 1.267 cơ sở giáo dục công lập, tương đương 51%, đồng thời tăng 96 trường liên cấp. Tỷ lệ này có thể được điều chỉnh linh hoạt theo thực tế.

Ở những nơi đi lại khó khăn, các điểm trường cũ được cân nhắc giữ lại, trừ trường hợp học sinh tự nguyện đăng ký học nội trú, nhằm tránh để các em phải đi học quá xa.

Hiệu trưởng, giáo viên được bố trí thế nào?

Cùng với giảm đầu mối trường học, các địa phương cũng tính phương án bố trí lại giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

Gia Lai dự kiến giảm 1.293 lớp sau khi điều chỉnh quy mô, tương ứng giảm 2.066 chỉ tiêu biên chế giáo viên. Phương án đồng thời xác định đội ngũ nhà giáo cơ bản được giữ ổn định, bố trí theo vị trí việc làm và quy mô lớp học; giáo viên chưa đủ định mức giờ dạy được phân công tại trường chính, phân hiệu hoặc điểm trường.

Về cán bộ quản lý, sau sắp xếp dự kiến giảm 747 người. Trường chính bố trí một hiệu trưởng và một phó hiệu trưởng; các trường độc lập trước sắp xếp khi trở thành phân hiệu hoặc điểm trường được bố trí một phó hiệu trưởng trực tiếp quản lý.

Hiệu trưởng được ưu tiên lựa chọn trong đội ngũ đương nhiệm đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Người không được bố trí tại trường mới có thể được xem xét làm hiệu trưởng ở đơn vị khác, giữ chức vụ tương đương hoặc làm phó hiệu trưởng. Trường hợp thôi giữ chức vụ hoặc nhận vị trí có phụ cấp thấp hơn do sắp xếp được bảo lưu phụ cấp theo quy định.

Sau sắp xếp, Gia Lai dự kiến còn 699 trường mầm non, phổ thông công lập. Ảnh: Trần Hoàn

Tại Huế, thành phố yêu cầu điều tiết cán bộ quản lý, giáo viên giữa các trường để tránh thừa, thiếu về cơ cấu; đồng thời giao Sở Nội vụ tham mưu tiêu chí lựa chọn, sắp xếp cán bộ quản lý và hướng dẫn chế độ đối với nhân sự chịu tác động.

Tại Đà Nẵng, mỗi trường sau sắp xếp có một hiệu trưởng; trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí một phó hiệu trưởng. Cán bộ quản lý dôi dư được xem xét làm giáo viên hoặc vị trí phù hợp; trường hợp có nguyện vọng nghỉ được giải quyết chính sách theo quy định.

Còn tỉnh Quảng Ngãi xác định giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy. Cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ dôi dư có thể được bố trí làm công tác giáo dục ở cấp xã, chuyển sang giảng dạy hoặc giải quyết chế độ; giáo viên được điều động, thuyên chuyển, biệt phái hoặc dạy liên trường để cân đối đội ngũ.

Ở Đắk Lắk, quá trình sắp xếp dự kiến tác động đến 643 hiệu trưởng, 780 phó hiệu trưởng và khoảng 935 nhân viên. Tỉnh yêu cầu xây dựng tiêu chí lựa chọn cán bộ quản lý, đồng thời tính toán phương án bố trí nhân sự dôi dư; trong đó nghiên cứu điều chuyển một bộ phận cán bộ quản lý giáo dục về xã, phường để bổ sung nhân lực cho lĩnh vực văn hóa - xã hội và giáo dục.