Năm 2027, TPHCM dự kiến có khoảng 186.000 thí sinh thi vào lớp 10, tăng 35.000 em so với năm trước. Trước áp lực chỗ học và tình trạng mất cân đối nguồn tuyển giữa các địa bàn, thành phố nghiên cứu mở rộng phương thức xét tuyển.

Áp lực chỗ học tăng mạnh

Năm học 2026-2027, TPHCM ước tính có 210.932 học sinh lớp 9. Căn cứ tỷ lệ đăng ký tuyển sinh năm 2026, thành phố dự kiến có khoảng 186.000 thí thi sinh lớp 10 năm 2027, tăng khoảng 35.000 em so với năm trước.

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của hệ thống công lập năm học 2026-2027 là 134.776 chỗ. Cụ thể, 176 trường THPT công lập có 117.355 chỉ tiêu; 41 trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp có 16.226 chỉ tiêu và 5 trường THPT, phổ thông liên cấp trực thuộc các trường đại học có 1.195 chỉ tiêu.

Nếu giữ nguyên quy mô tuyển sinh như năm học trước, hệ thống công lập chỉ đáp ứng khoảng 72% nhu cầu dự kiến.

Bài toán đặt ra với ngành giáo dục thành phố không chỉ là bổ sung chỗ học mà còn phải phân bổ chỉ tiêu phù hợp với quy mô học sinh, đặc điểm dân cư và điều kiện từng địa bàn.

Thực tế tuyển sinh những năm gần đây cho thấy, bên cạnh áp lực cạnh tranh ở các khu vực đông dân, một số trường vùng ven lại gặp khó khăn trong việc tuyển đủ học sinh.

Trường vùng ven thiếu nguồn tuyển tại chỗ

Năm 2026, hơn 3.000 thí sinh trúng tuyển lớp 10 hệ đại trà nhưng không làm thủ tục nhập học. Tình trạng này tập trung chủ yếu tại các trường thuộc khu vực có mật độ dân cư thấp.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức tuyển sinh bổ sung để lấp các chỉ tiêu còn trống. Tuy nhiên, việc tuyển đủ học sinh không đồng nghĩa đã giải quyết được bài toán nguồn tuyển tại chỗ.

Phần lớn học sinh trúng tuyển bổ sung vào các trường vùng ven sinh sống cách xa trường. Trong khi đó, một số em ở gần trường lại không đủ điểm để nhập học.

Theo Phòng Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT, tỷ lệ chuyển trường trong nhóm học sinh trúng tuyển bổ sung có xu hướng cao sau một năm học. Điều này gây xáo trộn tổ chức lớp và ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Cơ hội lựa chọn hướng học tập của học sinh giữa các khu vực cũng có sự chênh lệch. Tại nội thành, học sinh không trúng tuyển công lập có thể lựa chọn học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tuy nhiên, tại nhiều địa bàn xa trung tâm, các cơ sở giáo dục này còn thưa thớt, khiến lựa chọn thay thế của học sinh hạn chế hơn.

Thực tế trên cho thấy, cách tổ chức tuyển sinh đồng loạt bằng một phương thức trên toàn thành phố có thể chưa phù hợp với đặc điểm dân cư và mạng lưới trường học ở từng khu vực.

Nghiên cứu mở rộng xét tuyển lớp 10

Trước những bất cập trên, Phòng Quản lý chất lượng đang nghiên cứu, tham mưu Ban Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM xem xét mở rộng phương thức xét tuyển lớp 10 trong năm học 2027-2028.

Hiện thành phố đã áp dụng xét tuyển tại Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An), Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ thực tiễn triển khai, ngành giáo dục đang xây dựng các tiêu chí để xác định những trường có thể áp dụng phương thức xét tuyển thay vì thi tuyển.

Tiêu chí đầu tiên là số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 trong giai đoạn đầu thấp hơn chỉ tiêu được giao. Theo Phòng Quản lý chất lượng, tỷ lệ học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 bỏ học hoặc xin chuyển trường thấp hơn đáng kể so với nhóm trúng tuyển nguyện vọng 2 và 3. Vì vậy, số lượng đăng ký nguyện vọng 1 chưa đạt chỉ tiêu là dấu hiệu cho thấy nguồn tuyển của trường chưa ổn định.

Tiêu chí thứ hai là trường nằm ở khu vực có mật độ trường THCS thấp. Từ khi ứng dụng bản đồ số vào đăng ký tuyển sinh, các trường THCS có xu hướng tư vấn học sinh ưu tiên chọn trường THPT gần nhất. Do đó, mật độ trường THCS phần nào phản ánh quy mô dân cư và nguồn tuyển tại chỗ. Khu vực có ít trường THCS thường có nguồn học sinh hạn chế, gây khó khăn cho việc tuyển đủ chỉ tiêu bằng phương thức thi tuyển.

Tiêu chí thứ ba là trường có điểm chuẩn tuyển sinh thấp trong nhiều năm liên tiếp. Đây là dấu hiệu cho thấy mức độ cạnh tranh đầu vào thấp, có thể xuất phát từ nguồn tuyển hạn chế hoặc sức hút của trường chưa cao so với các trường trong khu vực.

Theo Sở GD-ĐT, đây là những căn cứ ban đầu để xác định trường phù hợp với phương thức xét tuyển. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn là xây dựng cơ chế đánh giá học sinh bảo đảm công bằng, khách quan.

Theo dự thảo thông tư ban hành quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT đề xuất tổ chức thi lớp 10 bằng 2 môn Toán và Ngữ văn.

Với phương thức xét tuyển, căn cứ là kết quả rèn luyện và học tập của học sinh trong các năm THCS hoặc chương trình tương đương. Học sinh lưu ban ở lớp nào sẽ được tính kết quả của năm học lại lớp đó. Trường hợp sử dụng hệ thống đánh giá khác, việc quy đổi phải căn cứ vào thang đánh giá, mức độ đạt được và tính tương đương của kết quả.

Ngoài ra, các địa phương có thể kết hợp xét tuyển với thi tuyển.