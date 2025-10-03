Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) quý 3 của UBND TPHCM gửi Văn phòng Chính phủ cho thấy nhiều kết quả tích cực, khẳng định nỗ lực của chính quyền thành phố trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại và thân thiện hơn với người dân và doanh nghiệp.

Người dân đánh giá sự hài lòng tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại trung tâm hành chính công. Ảnh: TT ĐBTP

Cụ thể, mức độ hài lòng của người dân đạt cao kỷ lục trong bối cảnh chính quyền đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Trong quý 3, thành phố đạt nhóm chỉ số mức độ hài lòng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là 17,94/18 điểm, đạt tỷ lệ 99,66%.

Đáng chú ý, tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh kiến nghị đạt 99,00%, tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận giải quyết TTHC đạt 91,72%. Song song đó, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Tổng số DVCTT hiện có là 1.627 (gồm 1.282 DVCTT một phần và 345 DVCTT toàn trình). Số lượng hồ sơ được cung cấp DVCTT là 591.891 hồ sơ. Đồng thời, TPHCM đã hoàn thành chuyển giao diện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC sang Cổng Dịch vụ công quốc gia, đảm bảo người dân chỉ cần sử dụng duy nhất cổng này từ ngày 19/6.

Chính quyền thành phố đã ban hành 46 quyết định công bố danh mục 415 TTHC (trong đó có 96 TTHC mới, 265 sửa đổi, bổ sung), phê duyệt và đang áp dụng 2.038 quy trình nội bộ giải quyết TTHC 2 cấp chính quyền.

Báo cáo cũng thể hiện nỗ lực cắt giảm TTHC và giải quyết hồ sơ đúng hạn. Trong đó, chính quyền đã rà soát và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 298 TTHC, dự kiến cắt giảm được 1.944 ngày làm việc (tương đương 15.552 giờ làm việc); thông qua phương án đơn giản hóa 140 TTHC thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công Thương và Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trong kỳ báo cáo đạt 96,63%.

Một điểm sáng của công tác cải cách hành chính là sự xuất hiện của hàng loạt mô hình, sáng kiến sáng tạo tại cấp cơ sở nhằm phục vụ người dân tốt hơn, thực hiện tinh thần “Hành chính phục vụ”.

Đơn cử, Sở Xây dựng TPHCM nghiên cứu chatbot tra cứu TTHC, quy trình nội bộ và hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ nhằm hỗ trợ người dân tra cứu, thực hiện các bước trong quy trình TTHC bằng AI; UBND phường Bình Cơ có mô hình “1 thủ tục - 2 kết quả” hỗ trợ công dân chỉ cần kê khai 1 lần nộp hồ sơ nhưng nhận về 2-3 kết quả liên quan, như thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; UBND phường Dĩ An đưa ra mô hình “Hành chính công lưu động” thực hiện “phục vụ tại chỗ, trọn gói” để hỗ trợ người dân yếu thế trong thực hiện TTHC và dịch vụ công trực tuyến...