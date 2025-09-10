UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 144 ngày 23/8 của Thủ tướng về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và bảo đảm thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính ngày càng nhanh, gọn hơn. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu tập trung rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ được giao; đạt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong năm nay theo đúng tinh thần Nghị quyết 66 của Chính phủ.

Các sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo phải hoàn thành phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (đợt 1) liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để trình UBND TP phê duyệt trước ngày 10/9. Đồng thời, tất cả các sở, ngành cần tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm (đợt 2) gửi về Văn phòng UBND TP cùng thời hạn.

TPHCM đặt mục tiêu từ ngày 1/10 sẽ tiếp nhận toàn bộ thủ tục hành chính qua môi trường điện tử. Ảnh: Nguyễn Huế

Đáng chú ý, TPHCM đặt mục tiêu đến ngày 1/10 tới đây, 100% thủ tục hành chính phải được tiếp nhận qua môi trường điện tử, tiến tới chỉ thực hiện trực tuyến, không còn hình thức nộp hồ sơ giấy. Các thủ tục cũng sẽ được triển khai không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

UBND TPHCM giao Văn phòng UBND TP phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính, hoàn thành trước ngày 12/9.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Người đứng đầu các sở, ban, ngành và UBND cấp xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về kết quả thực hiện.