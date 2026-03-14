Ngày 14/3, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) công bố kế hoạch triển khai dịch vụ xe đạp điện công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, từ ngày mai (15/3), Công ty Tập đoàn Trí Nam sẽ đưa 50 xe đạp điện đầu tiên vào hoạt động. Dự kiến đến cuối tháng 3, toàn bộ 500 xe đạp điện công cộng sẽ được đưa vào vận hành trên toàn hệ thống trạm.

Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cho biết, đây là bước tiến quan trọng trong việc triển khai đề án phát triển giao thông công cộng và giảm thiểu phương tiện cá nhân. Xe đạp điện không chỉ mang lại sự tiện lợi, tiết kiệm sức lực mà còn giúp người dân dễ dàng kết nối với các tuyến xe buýt và metro trong thành phố.

50 xe đạp điện công cộng đầu tiên sẽ vận hành từ ngày 15/3. Ảnh: NT

Để khuyến khích người dân trải nghiệm dịch vụ mới, từ 16h ngày 15/3 đến hết ngày 31/3, Công ty Tập đoàn Trí Nam sẽ triển khai chương trình dùng thử miễn phí 15 phút đầu tiên tại trạm xe đạp đặt ở khu vực Thương xá Tax (giao lộ Nguyễn Huệ – Lê Lợi).

Sau giai đoạn dùng thử, dịch vụ sẽ áp dụng mức giá linh hoạt. Cụ thể, gói 15 phút có giá 10.000 đồng, gói 30 phút là 20.000 đồng và gói 60 phút là 35.000 đồng.

Đối với các hành trình dài hơn, giá vé gói 120 phút và 240 phút lần lượt là 60.000 đồng và 110.000 đồng. Mức giá này có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu thực tế.

Quy trình sử dụng dịch vụ được thiết kế đơn giản, thuận tiện cho người dùng. Sau khi kết thúc hành trình, người sử dụng chỉ cần đưa xe về trạm TNGo gần nhất, sắp xếp lại mũ bảo hiểm và xác nhận trên ứng dụng. Đội ngũ hỗ trợ luôn sẵn sàng hướng dẫn để bảo đảm người dân có trải nghiệm an toàn, thuận tiện.

Trước đó, từ cuối năm 2021, TPHCM đã thí điểm hệ thống xe đạp công cộng (xe đạp cơ) với 500 chiếc tại 52 điểm. Việc bổ sung xe đạp điện lần này được xem là bước nâng cấp nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông xanh, tăng khả năng kết nối đa phương thức trong đô thị.