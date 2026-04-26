Hôm nay (26/4), ông Phan Công Khanh – Chủ tịch UBND phường Phú Lợi (TPHCM) cho biết, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xử phạt đối với nhiều trường hợp vi phạm chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường.

Lực lượng công an ra quân xử lý tình trạng vi phạm về trật tự đô thị. Ảnh: T.T

Đây là động thái của phường Phú Lợi sau phản ánh của VietNamNet về tình trạng hàng loạt nhà hàng, quán ăn chiếm dụng vỉa hè, lòng đường. Theo ông Khanh, UBND phường đã chỉ đạo các ngành và giao nhiệm vụ cho công an phường tổng ra quân, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị.

Một cơ sở kinh doanh chiếm dụng lòng đường bị xử lý. Ảnh: T.T

Lực lượng công an phường đã tiến hành kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, lập lại trật tự đô thị trên tất cả các tuyến đường, khu dân cư. Qua đó, cơ quan chức năng xử phạt 12 cơ sở kinh doanh vi phạm, tạm giữ hàng chục xe mô tô.

Ngoài việc xử phạt, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời cho các cơ sở kinh doanh làm cam kết không vi phạm về trật tự đô thị.

Công an lập biên bản vi phạm đối với cơ sở kinh doanh vi phạm về trật tự đô thị. Ảnh: T.T

Như VietNamNet đã phản ánh, trong nhiều tháng qua, tình trạng nhiều cơ sở kinh doanh chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường tại phường Phú Lợi diễn ra phổ biến, gây bức xúc cho người dân. Tình trạng trên khiến người dân gần như không còn lối đi trên vỉa hè, phải đi bộ dưới lòng đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.