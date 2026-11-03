UBND TPHCM thống nhất tổ chức đại nhạc hội “Say Hi năm 2027” tối 26/12 tại 3 địa điểm ven sông Sài Gòn, quy tụ 27 nghệ sĩ và có màn pháo hoa nghệ thuật khoảng 10 phút.

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản thống nhất chủ trương tổ chức chương trình Say Hi năm 2027 - Đại nhạc hội chào đón năm mới trên trục sông Sài Gòn.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ngày 26/12, với thông điệp Nghe thành phố kể chuyện bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Đại nhạc hội quy tụ 27 nghệ sĩ Việt Nam, gồm phần khai mạc và ba chương: Thành phố mở, Bắt nhịp thành phố và Giao thoa rực rỡ.

Điểm nhấn là màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài khoảng 10 phút, dự kiến bắt đầu lúc 23h20 tối cùng ngày, bắn tầm cao tại khu vực ven sông Sài Gòn (phường An Khánh).

Chương trình được tổ chức tại ba địa điểm: công viên bờ sông Sài Gòn và khu vực Ravo Park (phường An Khánh); vỉa hè đường Tôn Đức Thắng; phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Riêng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình có thời lượng 30 phút trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc quốc tế Hò dô.

UBND TPHCM giao Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị tổ chức; chủ trì, phối hợp các sở, ngành rà soát nội dung, điều kiện cần thiết để triển khai.

Sở có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, thực hiện quản lý nhà nước đối với sự kiện tổ chức tại nơi công cộng, tập trung đông người; kịp thời xử lý vấn đề phát sinh và báo cáo UBND TP khi cần. Các sở, ban, ngành và địa phương được yêu cầu phối hợp, tạo điều kiện cấp phép.

Thành phố yêu cầu việc tổ chức phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy, y tế, thi công, an toàn điện, âm thanh, vệ sinh công cộng và bảo vệ môi trường trước, trong và sau sự kiện.

Chương trình dự kiến có màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài khoảng 10 phút, bắt đầu lúc 23h20 tối 26/12. Ảnh: Nguyễn Huế

Với đơn vị tổ chức, UBND TPHCM đề nghị chủ động bảo đảm kinh phí, phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan chức năng, thực hiện nghiêm quy định pháp luật về biểu diễn nghệ thuật.

Đơn vị tổ chức phải có phương án bảo đảm an toàn, thoát hiểm, cảnh báo sự cố; hạn chế tối đa hư hỏng, thiệt hại và cam kết khắc phục nếu có; hoàn trả mặt bằng đúng thời hạn và thực hiện đúng các nội dung được cấp phép.

Các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn bên sông Sài Gòn diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh đầu tư, chỉnh trang không gian ven sông, hướng đến hình thành trục cảnh quan, văn hóa và du lịch đặc trưng.

Khu vực này cũng đang triển khai hàng loạt dự án lớn như công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, công viên bờ sông Sài Gòn, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn...

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