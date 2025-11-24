Ngày 23/11, gần 100 sinh viên từ các trường đại học cùng hơn 200 người dân thuộc lực lượng dân quân tự vệ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có mặt từ rất sớm tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để đóng gói các túi hàng cứu trợ gửi tới Khánh Hòa và nhiều tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ.

Những túi hàng được kiểm đếm, sắp xếp đầy đủ nhu yếu phẩm, thuốc men và áo phao. Nhiều người cao tuổi cũng tham gia, trong đó có bà Phạm Thị Bạc, 78 tuổi, một giáo viên đã nghỉ hưu. Bàn tay đôi lúc run vì tuổi tác, bà cẩn thận xếp từng món đồ: “Bà con miền Trung khổ quá! Còn sức là tôi còn làm”.

TPHCM đã huy động tổng lực từ ngày 21/11 với 6 nhóm nhiệm vụ trọng điểm: hỗ trợ nhu yếu phẩm, chi viện y tế, khắc phục môi trường và hạ tầng, khôi phục thông tin liên lạc, tăng cường lực lượng tình nguyện và vận chuyển hàng hóa khẩn cấp.

Tổng cộng, TPHCM đã tiếp nhận 211 tấn hàng gồm 50.000 túi quà và 10.000 túi thuốc gia đình đã và đang vận chuyển dần vào vùng tâm lũ.

Trước đó, đêm 22/11 là một đêm không ngủ khi dòng người liên tục đổ về mang theo các thùng mì gói, nước uống, bánh mì, đồ hộp, áo mưa, áo phao, chăn màn, đèn pin và nhiều vật dụng cấp thiết khác gửi về vùng lũ miền Trung.

Mọi thứ nhanh chóng được phân loại, đóng gói thành các túi quà đầy đủ vật dụng, sẵn sàng cho công tác vận chuyển.

Hơn 100 tình nguyện viên lập dây chuyền đóng gói để kịp sắp xếp hàng lên xe trong thời gian ngắn nhất. Bạn Nguyễn Thị Trúc Lam, sinh viên năm 4, cho biết: “Mình đến từ 19h30 để phân loại và đóng túi. Mỗi túi phải đủ các vật dụng cần thiết để khi phát cho bà con là dùng được ngay”.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, người trực tiếp tham gia bốc xếp hàng, chia sẻ: “Nhìn cảnh bà con miền Trung oằn mình trong lũ, mình thấy rõ tinh thần tương thân tương ái của người Sài Gòn. Những món quà này không chỉ là vật chất, mà là lời nhắn gửi rằng miền Trung không cô đơn”.

Những túi hàng được đóng gói cẩn thận với lời nhắn nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu thương, nghĩa tình sẻ chia: “Miền Trung cố lên!”, “Chúc bà con sức khoẻ, bình an”.

Đúng 2h15 sáng 23/11, chiếc xe công mang số hiệu 77R-008.14, dài 13,72m, tải trọng hơn 30 tấn, chính thức rời Nhà Văn hóa Thanh Niên. Đây là chuyến xe đầu tiên chở hàng cứu trợ khẩn cấp trong đợt chi viện của TPHCM dành cho miền Trung.

Anh Võ Thanh Vinh, tài xế chuyến xe đặc biệt này, cho biết: “Tôi thấy mình nhỏ bé trước khó khăn của bà con miền Trung. Nhưng được mang tình thương của người Sài Gòn lên đường lúc này, tôi thấy tự hào lắm. Đây là chuyến hàng nặng nhất tôi từng chở – nặng vì nghĩa tình”.

Những chiếc xe cứu trợ tiếp tục băng qua màn đêm hướng về miền Trung. Sau lưng xe là hàng trăm tấm lòng, hàng trăm đôi tay đã thức trắng, hàng trăm lời chúc bình an. Trong giờ phút khó khăn nhất, tinh thần “lá lành đùm lá rách” lại một lần nữa hiện rõ trong từng hành động của người dân TPHCM nhanh chóng và đầy yêu thương.