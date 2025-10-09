Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt về kiểm tra công vụ, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổ công tác được thành lập ngày 29/8/2025, do lãnh đạo Sở Nội vụ làm Tổ trưởng, hoạt động theo nguyên tắc phối hợp liên ngành và chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên được cấp thẻ công vụ, có thể ghi âm, ghi hình để làm chứng cứ trong quá trình kiểm tra.

Người dân làm thủ tục hành chính tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo quy chế, Tổ công tác có nhiệm vụ khảo sát, xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công sở, cũng như việc chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện hành vi hoặc dấu hiệu vi phạm, Tổ công tác sẽ lập biên bản, ghi nhận chứng cứ và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tổ có thể đề xuất thanh tra chuyên ngành vào cuộc để đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Kết quả kiểm tra định kỳ và đột xuất sẽ được báo cáo Chủ tịch UBND TP cùng với các kiến nghị biện pháp khắc phục. Thành phần Tổ công tác gồm đại diện nhiều sở, ngành như Thanh tra TP, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các cơ quan giám sát của Thành ủy và Mặt trận Tổ quốc TPHCM.

Với việc ban hành quy chế này, thành phố hướng đến mục tiêu góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, minh bạch, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.