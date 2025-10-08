Tại trụ sở Công an phường Sài Gòn - đơn vị được chọn để tổ chức điểm, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, đã đến dự lễ ra mắt Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả (còn gọi là bộ phận một cửa).

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: L.A

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định, bộ phận một cửa tại Công an cấp xã là một trong những nhiệm vụ của Công an TPHCM để chuyển mình từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính” với phương châm “Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực chính”. Đây cũng là một trong những tiêu chí xây dựng lực lượng công an cơ sở “Gần dân - Trọng dân - Hiểu dân và Vì dân”.

Đại diện Ban Giám đốc Công an TPHCM, Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu các phòng nghiệp vụ, chức năng, Ban Chỉ huy và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an phường, xã đổi mới tư duy, cách thức chỉ đạo, điều hành đơn vị; phát huy tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò gương mẫu, đi đầu của người đứng đầu, chỉ huy trực tiếp phụ trách từng lĩnh vực công tác.

Đặc biệt, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa phải đảm bảo năng lực toàn diện, có thể xử lý hồ sơ ở mọi lĩnh vực.

Đại tá Nguyễn Đình Dương kiểm tra mô hình bộ phận một cửa tại Công an phường Sài Gòn. Ảnh: L.A

“Việc giải quyết thủ tục hành chính phải rõ trách nhiệm, đúng quy trình, đúng thời hạn, không để người dân phải đi làm nhiều lần hoặc hồ sơ bị trễ hạn", Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh.

Tại Công an phường Sài Gòn, Đại tá Nguyễn Đình Dương đề nghị Đảng ủy, UBND phường tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí, bảo đảm các điều kiện cần thiết để duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa. Đồng thời, mong các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn cùng tham gia giám sát lực lượng công an, đóng góp ý kiến, kịp thời chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng cửa quyền, quan liêu, tiêu cực, ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và triển khai nghiêm túc việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính, nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính không dùng tiền mặt. Đồng thời, cả hệ thống chính quyền cần tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên địa bàn để người dân, doanh nghiệp nắm, sử dụng dịch vụ công trực tuyến quốc gia (trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an) qua tài khoản VNeID khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Bà Lê Thanh Xuân ở phường Sài Gòn được hỗ trợ tận tình khi làm thủ tục cấp lại CCCD. Ảnh: L.A

Thượng tá Nguyễn Đức Dư, Trưởng Công an phường Sài Gòn khẳng định: Việc xây dựng, vận hành bộ phận một cửa không chỉ là nơi giải quyết thủ tục hành chính mà là thước đo uy tín, là hình ảnh của lực lượng CAND trong mắt người dân, doanh nghiệp. Thượng tá Dư thay mặt tập thể Công an phường nhận nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với phương châm “Tôn trọng nhân dân - tận tâm hướng dẫn - xử lý kịp thời và thượng tôn pháp luật”.

Ngay sau buổi lễ, Công an phường Sài Gòn chính thức vận hành bộ phận một cửa.

Là người đầu tiên xin cấp lại căn cước công dân (CCCD), bà Lê Thanh Xuân chỉ mất vài phút để hoàn tất thủ tục.

“Tôi lớn tuổi nên từ trước đến giờ làm thủ tục hành chính rất hạn chế. Giờ được cán bộ hướng dẫn tận tình, rõ ràng. Chỉ cần lấy số, chờ gọi và làm theo hướng dẫn; không phải đi qua các khâu và chờ đợi như lâu như trước. Từ nay, thủ tục nhanh, gọn, dễ hiểu như thế này rất thuận lợi cho người dân" - lời bà Xuân.