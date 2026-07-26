Nút giao ngã tư Đình (giao lộ giữa Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Quá, đoạn qua địa bàn các phường Đông Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp) từ lâu đã là "điểm đen" ùn tắc ở khu vực cửa ngõ Tây Bắc TPHCM.

Dòng xe container, xe tải nhích từng chút một qua khu vực rào chắn

Theo ghi nhận thực tế tại công trường, rào chắn dựng dọc Quốc lộ 1 khiến mặt đường bị thu hẹp đáng kể. Áp lực giao thông trong giờ cao điểm rất lớn, buộc các đơn vị thi công phải giải bài toán vừa tổ chức phân luồng, vừa duy trì thi công liên tục để bảo đảm tiến độ dự án.

Áp lực giao thông trong giờ cao điểm rất lớn, buộc các đơn vị thi công phải giải bài toán vừa tổ chức phân luồng, vừa duy trì thi công liên tục để bảo đảm tiến độ dự án

Theo đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông - chủ đầu tư), thách thức lớn nhất của dự án là mặt bằng thi công hết sức chật hẹp. Nhiều vị trí chỉ rộng từ 6-11m, nằm xen giữa dòng phương tiện lưu thông dày đặc trên Quốc lộ 1.

Do không gian thi công chật hẹp, các nhà thầu phải tính toán kỹ lưỡng từng bước khi di chuyển máy móc, thiết bị cồng kềnh, vừa bảo đảm chất lượng công trình, vừa duy trì giao thông thông suốt trên tuyến.

Đối với các hạng mục trên cao như lao lắp dầm hay đổ bê tông, đơn vị thi công tuân thủ nghiêm ngặt phương án đảm bảo giao thông đã phê duyệt, phối hợp điều tiết phương tiện nhằm hạn chế ùn tắc.

Đại diện nhà thầu Delta cho biết, mỗi ca làm việc luôn duy trì khoảng 32 nhân sự thường trực cùng hệ thống thiết bị cơ giới được huy động tối đa như giàn ép cọc, 2 cẩu bánh lốp KATO, 4 máy đào, 2 máy ủi và 3 xe vận chuyển.

Bên cạnh mặt bằng chật hẹp, áp lực giá vật liệu và chi phí tăng cao cũng thách thức nhà thầu. Để khắc phục, đơn vị thi công chủ động làm "cuốn chiếu", tận dụng khung giờ đêm vận chuyển vật tư và lao dầm nhằm giảm tải giao thông ban ngày.

Hạng mục phần cầu ghi nhận tiến độ khả quan khi đã hoàn thành 100% cọc khoan nhồi (30/30 cọc) và 7/7 mố, trụ kết cấu phần dưới; công tác đúc dầm đạt 24/24 phiến và bản mặt cầu đã xong 2/5 nhịp.

Cùng với hạng mục cầu, công tác ép cọc gia cố nền đường cũng đã hoàn thành 100%, tạo điều kiện chuyển sang thi công đắp đường đầu cầu. Đến nay, tổng khối lượng toàn dự án đạt khoảng 30%, tương đương 55% khối lượng giai đoạn 1.

Dù phải tạm dừng thi công trong nửa cuối tháng 2/2026 để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết, các nhà thầu vẫn đang tập trung nhân lực, máy móc, tăng tốc thi công nhằm hoàn thành giai đoạn 1 vào dịp Quốc khánh 2/9 và hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 26/11/2026.

Dự án nâng cấp, mở rộng nút giao ngã tư Đình có tổng mức đầu tư 397 tỷ đồng, chính thức khởi công từ ngày 19/8/2025. Đây được xem là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm giúp giải tỏa điểm nghẽn giao thông tại cửa ngõ TPHCM.

Về quy mô kỹ thuật, hạng mục chính của dự án là cầu vượt 4 làn xe trên Quốc lộ 1 (dài hơn 433m, rộng 17,5m, vận tốc thiết kế 80km/h). Đi kèm là đường gom 2–3 làn xe dài 600m hai bên cùng hệ thống hạ tầng, cây xanh, chiếu sáng đồng bộ.

Khi đưa vào vận hành, công trình không chỉ xóa dứt điểm "điểm đen" kẹt xe kéo dài nhiều năm mà còn kết nối thông suốt Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Văn Quá cùng các trục lân cận. Nút giao hứa hẹn rút ngắn thời gian di chuyển, đảm bảo an toàn giao thông và tạo xung lực phát triển mới cho cửa ngõ Tây Bắc TPHCM.