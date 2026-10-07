Sở Xây dựng vừa yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn đăng ký tài khoản để thực hiện báo cáo, công khai thông tin trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn đăng ký, tiếp nhận tài khoản để thực hiện báo cáo, công khai thông tin trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo Sở Xây dựng, Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng quản lý hiện đã cơ bản hoàn thiện. Đây là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cập nhật, chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, gồm môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, nghiên cứu và thực hiện các quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 cùng các nghị định hướng dẫn liên quan.

Doanh nghiệp bất động sản tại TPHCM được yêu cầu báo cáo thông tin qua hệ thống và đăng nhập bằng ứng dụng VNeID. Ảnh: Hoàng Hà

Về việc tiếp nhận tài khoản, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện báo cáo và công khai thông tin trên hệ thống phải có danh tính điện tử, được định danh và xác thực điện tử theo quy định. Việc đăng nhập hệ thống được thực hiện thông qua ứng dụng VNeID theo mã định danh của doanh nghiệp đăng ký.

Theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và sàn giao dịch bất động sản được cấp 2 tài khoản. Trường hợp doanh nghiệp là chủ đầu tư và có nhu cầu báo cáo thông tin đối với nhiều dự án sẽ được cấp thêm tài khoản. Trong khi đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, tư vấn và quản lý bất động sản được cấp 1 tài khoản.

Để được cấp tài khoản, doanh nghiệp phải thực hiện 2 bước.

Thứ nhất, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tổ chức, doanh nghiệp theo mẫu và gửi về Sở Xây dựng.

Thứ hai, đăng ký thông tin doanh nghiệp theo biểu mẫu trực tuyến do Sở hướng dẫn.

Sở Xây dựng cũng lưu ý, các doanh nghiệp đã được bàn giao tài khoản theo Nghị định 96/2024/NĐ-CP phải bổ sung thông tin để cập nhật tài khoản trên hệ thống.



