Chủ trì phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2026 chiều 12/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận định, kết quả kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TP cũng thẳng thắn nhìn nhận một số vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm, thành phố có 34.096 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22,81% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, có đến 7.483 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tới 158,66%; 31.321 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 10,51%.

Toàn cảnh phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 của TPHCM. Ảnh: UBND TP

Trong khi đó, chỉ có 12.221 doanh nghiệp quay lại hoạt động, giảm 2,87% so với cùng kỳ. Lũy kế, tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 7 tháng đã vượt 38.800 doanh nghiệp.

"Đây là dấu hiệu cần quan tâm và là một trong những vấn đề tác động đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số", Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra, quý III TPHCM phải đạt khoảng 11%, trong khi quý IV cần đạt khoảng 11,8-12%. Ông Được nhìn nhận đây là mục tiêu rất cao trong bối cảnh số doanh nghiệp rời thị trường nhiều hơn số gia nhập, thành phố vẫn nhập siêu và tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm.

Từ đó, lãnh đạo TP yêu cầu các cơ quan liên quan phân tích rõ những điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến các động lực tăng trưởng, nhất là đầu tư công, đầu tư tư nhân, giải phóng mặt bằng và các dự án triển khai mới.

Đối với tình trạng nhập siêu, ông Được đề nghị các ngành kế hoạch, thống kê, xây dựng, tài nguyên và môi trường, đặc biệt là cơ quan hải quan, phân tích cụ thể nguyên nhân nhập khẩu vẫn cao hơn xuất khẩu.

7 tháng đầu năm, tỷ lệ nhập khẩu của TPHCM vẫn cao hơn xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại buổi làm việc, TPHCM cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cho tháng 8 và các tháng còn lại của năm.

Thứ nhất, thành phố cần đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn của dự án, tập trung nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, giao thông, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, y tế và môi trường.

Thứ hai, thành phố cần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, mở rộng thị trường, phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Thứ ba, thành phố tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng, huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và thu hút 11 tỷ USD vốn FDI trong năm 2026.

Bức tranh chung của nền kinh tế TPHCM vẫn ghi nhận nhiều 'điểm sáng' Theo báo cáo, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm tựa tăng trưởng của TP, với kim ngạch xuất khẩu đạt 57,84 tỷ USD, tăng 8,77%; kim ngạch nhập khẩu đạt 63,48 tỷ USD, tăng 11,61% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 7 tháng tăng 10,7%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với mức tăng 11,2%, cao hơn mức tăng chung toàn ngành. Lĩnh vực tài chính - ngân hàng được đánh giá duy trì ổn định, với tổng vốn huy động đạt 5.694.000 tỷ đồng, tăng 16,07%; dư nợ tín dụng đạt 5.650.000 tỷ đồng, tăng 18,42% so với cùng kỳ. Về thu hút đầu tư nước ngoài, thành phố đạt hơn 9,8 tỷ USD vốn FDI trong 7 tháng, tăng 44,45% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng lĩnh vực khoa học và công nghệ thu hút 467 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 557,7 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước 7 tháng đạt 575.463 tỷ đồng, bằng 71,6% dự toán và tăng 20,7% so với cùng kỳ. Ở lĩnh vực hạ tầng, đô thị, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ, khởi công nhiều dự án chiến lược với tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ USD. Trong 7 tháng, thành phố phát triển được khoảng 10,39 triệu m2 sàn nhà ở; cấp 24.049 giấy phép xây dựng, tăng 45% so với cùng kỳ, với tổng diện tích sàn xây dựng đạt 17,27 triệu m2, tăng tới 296%.



Ngành du lịch cũng tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu đạt hơn 237.000 tỷ đồng, tăng 55,3%; lượng khách quốc tế đạt 7,13 triệu lượt, tăng 42,7%, trong khi khách nội địa đạt 31,65 triệu lượt, tương đương 63,4% kế hoạch năm.