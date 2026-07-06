Ngày 6/7, sau khi bão số 1 đổ bộ và quần thảo nhiều giờ, bãi biển Trà Cổ (phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) trở nên tan hoang với cây xanh, cột điện gãy đổ, bờ kè hư hại, có nơi hở hàm ếch.

Rác thải, phao xốp bị sóng cuốn từ ngoài khơi vào phủ kín bãi biển.

Rặng phi lao bị gió quật đổ đè vào nhiều hàng quán kinh doanh trên bãi biển Trà Cổ.

Nhặt nhạnh những vật dụng còn có thể dùng được, ông Nguyễn Hồng Tiến (54 tuổi, trú phường Móng Cái 1) cho biết, gia đình ông đã kinh doanh hải sản, nước uống nhiều năm nay tại khu vực biển Trà Cổ. Đây là lần đầu tiên gia đình bị thiệt hại nhiều như vậy.

Theo ông Tiến, thời điểm bão đổ bộ, ông cùng người nhà đã chủ động gia cố cửa hàng để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, gió lớn đã làm bật gốc hàng phi lao. Cây đổ đè sập cửa hàng khiến toàn bộ tài sản bị mưa gió làm hư hại.

Ông Nguyễn Hồng Tiến tiếc nuối nhìn cửa hàng bị sập sau bão.

"Hôm qua, gia đình đã chủ động di chuyển cây đổ ra ngoài. Hôm nay, tôi tranh thủ tìm lại những thứ còn có thể sử dụng nhưng hầu như đều hỏng, chỉ có thể đem bán sắt vụn", ông Tiến chia sẻ.

Những cây phi lao cao lớn bị bật gốc.

Rác dạt vào bãi biển Trà Cổ.

Một công trình gần bãi biển Trà Cổ bị hư hỏng.

Bãi biển Trà Cổ tan hoang.

Tại bãi biển Mũi Ngọc (phường Móng Cái 1), nhiều đoạn bờ kè bị hư hỏng, một số ngôi nhà sát biển bị gió thổi tốc mái. Người dân đang tích cực dọn dẹp nhưng hiện tại vẫn còn ngổn ngang.

Bãi biển Mũi Ngọc bị bão số 1 tàn phá.

Theo báo cáo nhanh về công tác ứng phó và thiệt hại sau bão tại Quảng Ninh, bão số 1 ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, chủ yếu tại khu vực Móng Cái, Cô Tô. Các địa phương khác thiệt hại không đáng kể, không có thiệt hại về người.

Tổng thiệt hại vật chất được ước tính khoảng 20 tỷ đồng, bao gồm: 96 nhà bị tốc mái; 3 ô tô bị hư hỏng; 13 tàu thuyền, bè mảng bị trôi dạt, chìm; 16 cột điện các loại bị hỏng.

Các địa phương bị ảnh hưởng đã huy động nhân lực, phương tiện và người dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, cắt cây gãy đổ để đảm bảo giao thông ngay trong sáng 5/7.

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Móng Cái ngổn ngang sau bão số 1, lũ đang về trên sông Ka Long Sau khi bão số 1 Maysak quét qua, nhiều khu vực ở Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) trở nên ngổn ngang với cây xanh gãy đổ, mái tôn nằm đầy đường. Đặc biệt, lũ đang về trên sông Ka Long.