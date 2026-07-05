Ngày 5/7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do bão số 1 gây ra và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau bão tại các phường khu vực Móng Cái.

Trước thông tin do người dân phản ánh hiện còn 3 ngư dân mất liên lạc sau bão, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, xác minh thông tin.

Đồng thời, ông yêu cầu lực lượng quân sự căn cứ diễn biến thời tiết, huy động tàu, xuồng và các phương tiện phù hợp tổ chức rà soát trên các khu vực mặt nước để tìm kiếm ngư dân mất liên lạc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường hỏi thăm tình hình, động viên người dân bị thiệt hại do bão. Ảnh: Minh Hà

Tại khu vực cảng Vạn Ninh, nơi có nhiều tàu thuyền của ngư dân bị trôi dạt do ảnh hưởng của bão, ông Quản Minh Cường yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khẩn trương trục vớt các tàu, thuyền bị trôi, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, sớm ổn định hoạt động sản xuất.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục sự cố về điện, tổ chức cắt tỉa, thu dọn cây xanh gãy đổ, giải tỏa các điểm ách tắc, bảo đảm giao thông thông suốt, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Tàu cá hư hại sau bão ở Móng Cái. Ảnh: Đ.X

"Trong mọi tình huống, mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân. Các lực lượng duy trì chế độ trực, chủ động phương án ứng phó với các diễn biến tiếp theo của hoàn lưu bão, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả để sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường", Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhấn mạnh.

Xác minh danh tính thi thể nam giới trên biển Móng Cái Tối 5/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết lực lượng chức năng địa phương vừa phát hiện 1 thi thể nam giới. Cụ thể vào khoảng 16h cùng ngày, qua tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 thi thể nam giới trôi dạt trên biển tại khu vực núi Tổ Chim. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thi thể vào đất liền để xác minh danh tính. Thời điểm xảy ra vụ việc, bão số 1 đã đi qua nhưng trên địa bàn vẫn còn mưa. "Lực lượng công an đang đảm nhiệm việc xác minh danh tính của nạn nhân. Khu vực này trước đây thường xuyên có thi thể người trôi dạt vào", ông Hải cho biết.

Bão số 1 chính thức suy yếu, siêu bão Bavi xuất hiện ngoài khơi Bão số 1 Maysak suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau nhiều giờ quần thảo Móng Cái rồi đi vào đất liền Trung Quốc. Bão Bavi trên Tây Bắc Thái Bình Dương mạnh lên thành siêu bão.

Lũ trên sông sau bão số 1 có thể dâng tới 6m, 8 tỉnh khẩn trương ứng phó Do ảnh hưởng của bão số 1, nhiều sông ở khu vực Đông Bắc Bộ được dự báo xuất hiện lũ từ ngày 4-7/7, có nơi mực nước dâng tới 6m.