Ngày 28/8, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 2003, quê Sơn La), Vũ Đức Kiên (SN 1996, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Khanh (SN 1991, Hà Nội) ra xét xử về tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 2h43 ngày 8/9/2024, một người đàn ông phát hiện trên đường đê sông Hồng thuộc xã Tráng Việt có xác người chết nằm ở ven đê nên trình báo công an. Cơ quan Công an xác minh người chết là Lê Hồng H. (SN 1989, Hà Nội). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, người này tử vong do sử dụng ma túy.

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an làm rõ, Nguyễn Ngọc Cảnh là chủ quan karaoke ở Đông Anh. Chiều ngày 7/9/2024, bị cáo Kiên, Khanh, Cảnh và nhiều người khác, trong đó có Lê Hồng H. có mặt tại quán của Cảnh. Tối hôm đó, Lê Hồng H. hỏi Vũ Đức Kiên: “Có biết chỗ nào mua ma túy không?” Kiên đáp: “Em có số điện thoại này, không biết có bán hay không, để em gọi thử”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Sau đó H. đưa 3,5 triệu đồng cho Kiên đi mua Ketamine. Tối hôm đó, tại phòng VIP2, H. lấy trong túi ra 10 viên ma túy “kẹo” chia cho mọi người, trong khi đó Kiên “xào” Ketamine để mọi người cùng sử dụng. Khi dùng xong, H. nói “chưa đủ phê” và yêu cầu nên Kiên đưa thêm 1 viên ma túy “kẹo” để dùng. H. nhảy nhót, hò hét theo tiếng nhạc một lúc rồi nằm ra ghế trong phòng. Các thành viên khác trong nhóm vẫn nghe nhạc.

Đến khoảng 22h, bình ắc quy của phòng hát hết điện (vì mất điện nên quán hát phải dùng bình ắc quy), đèn và loa tắt, mọi người trong nhóm ra ngoài ngồi uống nước. Riêng Lê Hồng H. và 3 người khác vẫn ngồi và nằm trong phòng VIP 2.

Khoảng 40 phút sau, Kiên vào phòng gọi H. dậy nhưng thấy bạn bất động nên bảo Khanh: “Anh Khanh ơi, hình như H. chết rồi”. Khanh gọi H. nhưng không thấy phản ứng gì nên đã hô hấp nhận tạo cho nạn nhân nhưng không có chuyển biến.

Sau khi xác định H. đã tử vong do sử dụng ma túy, cả nhóm đã dọn dẹp phòng VIP2 rồi sau đó Cảnh và Khanh cùng nhau khênh xác H. đưa lên xe máy, Khanh điều khiển xe, để Cảnh ngồi sau giữ xác H. di chuyển trên đường đê sông Hồng, đến địa phận xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (cũ) thì dừng lại.

Các bị cáo khiêng xác nạn nhân để xuống ven đê mà không thông báo với gia đình anh H. hay trình báo với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo cùng nhóm người sử dụng ma túy tại phòng VIP 2 đều có lời khai phù hợp với diễn biến vụ án như trên. Theo lời khai của chủ quán karaoke, sau khi phát hiện H. đã chết, anh ta yêu cầu tất cả nhân viên quán đi về để mình tìm cách lo liệu...

Tại phiên tòa, gia đình nạn nhân cho biết, họ được nghe từ nhiều người nói rằng, lúc anh H. bị vứt ở ven đê, nạn nhân chưa chết. Khi biết tin, họ đến nơi thì thấy pháp y đang làm việc...

HĐXX chia sẻ với sự mất mát của gia đình nạn nhân và cho rằng gia đình nạn nhân cần phải nghe từ cả 2 phía, phải tin tưởng vào kết luận của CQĐT.

Sau phần xét hỏi, cho rằng có phát sinh thêm nội dung mới không thể làm rõ tại tòa nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.