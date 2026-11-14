Trà kỷ tử là thức uống được nhiều người yêu thích trong mùa lạnh nhờ hương vị thơm dịu, dễ uống. Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý nguy cơ tương tác thuốc khi sử dụng thường xuyên.

Trà kỷ tử được nhiều người lựa chọn trong mùa lạnh với mong muốn bổ mắt, tăng sức đề kháng, cải thiện giấc ngủ và làm chậm quá trình lão hóa. Xin chuyên gia cho biết thức uống này thực sự có những lợi ích gì đối với sức khỏe? (Thuỳ Diệu - Hà Nội).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - nguyên giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Kỷ tử có màu đỏ đặc trưng và hàm lượng dưỡng chất phong phú được ví như “kim cương đỏ”. Kỷ tử được chú ý nhờ chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như vitamin C, chất xơ, polysaccharide, flavonoid, carotenoid, lutein và zeaxanthin.

Khi thời tiết chuyển lạnh, một tách trà kỷ tử không chỉ giúp làm ấm cơ thể mà còn mang đến cảm giác thư thái. Theo y học cổ truyền, dược liệu này có vị ngọt, tính bình, quy vào kinh can và thận, thường được dùng với mục đích bổ can thận, ích tinh và minh mục (hỗ trợ thị lực).

Từ lâu, kỷ tử được dân gian gọi là “minh mục tử”, hàm ý loại quả có lợi cho mắt. Trong thực tế, kỷ tử chứa một số dưỡng chất và hợp chất chống oxy hóa, đáng chú ý là carotenoid như zeaxanthin, có vai trò bảo vệ tế bào trước tác động của quá trình oxy hóa.

Trà kỷ tử - thức uống chống lạnh mùa đông. Ảnh: Freepik.

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy các thành phần trong kỷ tử có thể hỗ trợ sức khỏe mắt và chuyển hóa. Tuy nhiên, những kết quả này chưa đủ để khẳng định ăn hoặc uống trà kỷ tử có thể điều trị bệnh về mắt, ổn định huyết áp, đường huyết hay ngăn ngừa ung thư.

Để pha một ấm trà, bạn chuẩn bị 10g kỷ tử, thêm hoa cúc để vị ngon hơn. Hãm trà trong khoảng 5-10 phút để các thành phần hòa tan vào nước. Bạn nên uống với lượng vừa phải, không sử dụng thay hoàn toàn nước lọc hoặc uống quá đặc.

Dù là thức uống có nguồn gốc từ thực vật, trà kỷ tử không phù hợp với tất cả mọi người. Người có tiền sử dị ứng với thành phần trà nên cẩn trọng.

Đặc biệt, kỷ tử có thể tương tác với một số loại thuốc chống đông máu, điển hình là warfarin, làm tăng nguy cơ chảy máu. Người đang dùng thuốc điều trị bệnh mạn tính, nhất là thuốc chống đông, thuốc huyết áp hoặc thuốc điều trị đái tháo đường, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Phụ nữ mang thai, cho con bú, người có bệnh lý nền hoặc đang điều trị bằng thuốc cũng không nên tự ý sử dụng trà thảo dược với mục đích điều trị bệnh.

Trà kỷ tử có thể là thức uống giúp làm ấm và thư giãn trong mùa lạnh nhưng không phải “thần dược” tăng sức đề kháng, chống lão hóa hay phòng ung thư. Điều quan trọng là sử dụng đúng mức, lựa chọn nguyên liệu sạch và không thay thế thuốc hoặc phác đồ điều trị đã được bác sĩ chỉ định.

Huyết áp thay đổi thế nào khi bạn ngừng sử dụng trà, cà phê? Caffeine có trong cà phê, trà có thể khiến huyết áp tăng nhẹ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tác động lâu dài của việc cắt giảm caffeine đối với huyết áp khá phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

4 không khi uống trà tránh nguy cơ hình thành sỏi thận Uống trà hằng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng uống quá đặc, quá nhiều hoặc không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận ở một số người.