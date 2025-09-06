Nằm nép mình ở xã An Cư, tỉnh An Giang - nơi giao hòa giữa trời xanh và núi thẳm, Trà Sư hiện lên như một bức thủy mặc sống động, nơi 845 ha rừng tràm trầm mặc soi bóng xuống dòng kênh len lỏi, ôm trọn vào lòng cả một hệ sinh thái ngập nước phong phú bậc nhất miền Tây.

Lạc bước vào miền cổ tích xanh

Trà Sư mở ra một thế giới khác biệt, mặt nước không gợn, phẳng lặng như tấm gương lớn, phản chiếu những vòm tràm cao vút, mảnh khảnh nhưng kiêu hãnh như các nàng thiếu nữ đang soi mình giữa đất trời. Những tấm thảm xanh non trải dài bất tận, mềm mại, mướt rượi như thể được thêu dệt bằng tay tạo hóa. Mỗi con xuồng khẽ lướt qua, để lại một dải sóng nhẹ nhàng như nét bút họa sĩ vẽ trên lụa ngà.

Không tiếng còi xe, chẳng có bụi đường - chỉ có âm thanh của thiên nhiên vang lên thuần khiết như một bản bản hòa âm của thiên nhiên: tiếng chim gọi đàn, tiếng nước khẽ vỗ mạn xuồng, tiếng lá tràm rơi lặng lẽ trên vai áo du khách.

Trà Sư được mệnh danh là “vương quốc của các loài chim”. Hơn 70 loài chim quý, trong đó có cả Giang Sen và Điên Điển - hai loài ghi danh trong Sách Đỏ Việt Nam, đang ngày ngày cư trú và sinh sôi. Vào mỗi chiều hoàng hôn, khi mặt trời nhuộm vàng tán lá, từng đàn chim nối nhau bay về tổ, tạo nên một khung cảnh huyền ảo mà chẳng ống kính nào có thể lưu giữ trọn vẹn.

Đặc biệt, đứng từ tháp quan sát cao 23m, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh rừng tràm xanh thẫm, những nhánh kênh uốn lượn, và những tổ chim giăng đầy trên các chóp cây - như những nốt nhạc lặng thầm ngân vang trên bầu trời mùa nước nổi.

Thiên đường cho những đôi cánh

Trải nghiệm - không chỉ là khám phá, mà là chữa lành

Đến Trà Sư, bạn không chỉ ngắm nhìn, mà sẽ được sống cùng thiên nhiên. Từ xuồng chèo tay len lỏi trong rừng tràm cổ thụ, đến “Cầu tre xuyên rừng dài nhất Việt Nam” hơn 10km, mỗi bước chân là một khoảnh khắc kết nối với thiên nhiên. Bạn có thể đạp xe giữa những con đường mòn phủ hoa giấy rực rỡ, hay thưởng thức nước thốt nốt ngọt mát trong chòi lá đơn sơ - nơi mà mỗi cơn gió cũng mang theo hương tràm dìu dịu, thanh lành.

Cầu tre xuyên rừng dài nhất Việt Nam

Với hơn 140 loài thực vật, 11 loài thú, 25 loài bò sát, 10 loài cá nước ngọt, khu rừng đang đợc gìn giữ như một “bảo tàng sống” - nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại trong hòa điệu. Những giá trị đó đã giúp Trà Sư được vinh danh 2 kỷ lục Việt Nam, và trở thành điểm đến hàng đầu trong hành trình về miền Tây sông nước.

Có những nơi, ta đến một lần để chinh phục. Nhưng cũng có những nơi, như Trà Sư, là để quay về - trong những giấc mơ bình yên nhất. Khi đã lắng nghe được tiếng thì thầm của gió, của lá, của lòng mình nơi miền đất ấy - bạn sẽ hiểu vì sao người ta gọi Trà Sư là “nàng thơ bất tận” của phương Nam.

Minh Ngọc