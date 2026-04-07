AI, đặc biệt là AI tạo sinh, đang nhanh chóng trở thành lực đẩy cốt lõi tái định hình cách doanh nghiệp vận hành, cạnh tranh và tạo ra giá trị. Từ tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, AI mang lại những lợi ích chưa từng có.

Tuy nhiên, song hành với đó là những thách thức ngày càng lớn về đạo đức, minh bạch và tác động xã hội. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không còn chỉ là các hoạt động truyền thống, mà đã mở rộng sang việc phát triển và sử dụng AI một cách có trách nhiệm.

AI không còn là xu hướng, mà đã trở thành nền tảng trong doanh nghiệp hiện đại. Ảnh: Midjourney

Theo báo cáo gần đây của McKinsey, hơn 65% doanh nghiệp toàn cầu đã triển khai AI tạo sinh ở ít nhất một bộ phận, phản ánh tốc độ phổ cập nhanh chóng của công nghệ này. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20% doanh nghiệp thiết lập đầy đủ cơ chế quản trị rủi ro AI. Khoảng cách này cho thấy một thực tế đáng chú ý: công nghệ đang đi nhanh hơn khả năng kiểm soát của chính doanh nghiệp.

Khi AI được triển khai mà thiếu khung quản trị rõ ràng, rủi ro không chỉ dừng ở lỗi kỹ thuật mà có thể lan sang các vấn đề xã hội như quyết định thiếu công bằng, sai lệch dữ liệu hoặc vi phạm quyền riêng tư. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp chỉ nhận ra vấn đề khi hệ thống đã gây hậu quả thực tế, khi đó chi phí không chỉ là tài chính mà còn là uy tín.

Trong môi trường số, niềm tin trở thành tài sản cốt lõi nhưng cũng dễ bị tổn thương nhất. AI càng phát triển, người dùng càng đặt câu hỏi về cách dữ liệu của họ được sử dụng và mức độ minh bạch trong các quyết định của hệ thống. Nếu doanh nghiệp không chủ động xây dựng niềm tin, khoảng cách giữa công nghệ và xã hội sẽ ngày càng lớn.

AI không chỉ thay đổi cách doanh nghiệp vận hành mà còn đang tái định hình toàn bộ cấu trúc thị trường lao động. Báo cáo Future of Jobs 2025 của World Economic Forum dự báo 41% doanh nghiệp có kế hoạch cắt giảm nhân sự do tự động hóa vào năm 2030. Tuy nhiên, song song với xu hướng đó, 77% doanh nghiệp lại chủ động đầu tư vào đào tạo và nâng cao kỹ năng cho người lao động.

Điều này phản ánh một thực tế hai chiều: AI không đơn thuần “lấy đi” việc làm, mà đang thay đổi bản chất của công việc. Những vị trí mang tính lặp lại, quy trình hóa sẽ dần bị thay thế, trong khi các vai trò đòi hỏi tư duy sáng tạo, phân tích, khả năng phối hợp với AI và ra quyết định chiến lược lại ngày càng được săn đón.

Vì vậy, thách thức không nằm ở việc có mất việc hay không, mà nằm ở việc người lao động có kịp thích nghi hay không. Học tập liên tục không còn là lựa chọn, mà trở thành điều kiện bắt buộc để duy trì năng lực cạnh tranh. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải đóng vai trò chủ động hơn trong việc đồng hành, đào tạo và chuyển đổi kỹ năng cho lực lượng lao động của mình, nếu không muốn bị tụt lại trong cuộc đua công nghệ.

Trong bối cảnh đó, trách nhiệm của doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc tối ưu hóa chi phí. Việc đầu tư vào đào tạo và nâng cao kỹ năng cho nhân sự không chỉ là giải pháp thích ứng, mà còn là cam kết dài hạn với người lao động..

Vấn đề sai lệch thuật toán cũng đặt ra những thách thức không nhỏ. AI không phải lúc nào cũng khách quan, bởi nó được xây dựng trên dữ liệu quá khứ - vốn có thể chứa sẵn những thiên lệch. Khi được áp dụng vào các lĩnh vực như tuyển dụng, tài chính hay y tế, những sai lệch này có thể dẫn đến các quyết định thiếu công bằng.

Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ cần xây dựng hệ thống hiệu quả mà còn phải đảm bảo hệ thống đó công bằng, có thể kiểm soát và có thể giải thích.

Tương lai số cần sự minh bạch và công bằng rõ ràng. Ảnh: Midjourney

Minh bạch và trách nhiệm giải trình vì thế đang trở thành tiêu chuẩn mới. Người dùng không còn chỉ quan tâm đến kết quả, mà còn muốn hiểu quá trình - AI hoạt động ra sao và vì sao một quyết định được đưa ra. Những doanh nghiệp đi trước trong việc xây dựng AI có trách nhiệm sẽ có lợi thế rõ rệt trong việc tạo dựng niềm tin.

Thực tế cho thấy, trách nhiệm xã hội trong kỷ nguyên AI không chỉ là nghĩa vụ mà đang dần trở thành lợi thế cạnh tranh. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến đạo đức công nghệ, những doanh nghiệp minh bạch và có trách nhiệm sẽ dễ dàng xây dựng được lòng trung thành bền vững, đặc biệt với thế hệ người dùng trẻ.

AI đang mở ra những cơ hội lớn chưa từng có, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới về trách nhiệm. Trong bối cảnh đó, CSR không còn là yếu tố “bổ sung”, mà đã trở thành trung tâm của chiến lược phát triển. Từ quản trị rủi ro, bảo vệ dữ liệu đến đầu tư cho con người, mỗi quyết định liên quan đến AI đều mang theo hệ quả xã hội sâu rộng.

Trong kỷ nguyên AI, công nghệ có thể giúp doanh nghiệp đi nhanh hơn, nhưng chính trách nhiệm mới là yếu tố quyết định họ có thể đi xa đến đâu.

(Nguồn: VLAB Innovation)