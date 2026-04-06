Giải thưởng hướng tới việc tìm kiếm và tôn vinh các giải pháp AI do người Việt phát triển và làm chủ. Giải thưởng trị giá 1 triệu USD sẽ được trao cho giải pháp AI xuất sắc nhất do người Việt phát triển và làm chủ, đã được triển khai trong thực tế và chứng minh được giá trị tại Việt Nam.

Giải thưởng do Liên minh AI Âu Lạc khởi xướng, với sự bảo trợ của Tập đoàn FPT, hướng tới khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ và tôn vinh trí tuệ Việt trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Thông qua việc tìm kiếm và lan tỏa các giải pháp AI do người Việt phát triển, giải thưởng góp phần hiện thực hóa mục tiêu theo Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó làm chủ các công nghệ chiến lược là yêu cầu trọng tâm.

Giải thưởng nhận hồ sơ đến hết ngày 31/7/2026. Sau thời điểm này, vòng sơ khảo và chung khảo sẽ diễn ra từ tháng 8 đến tháng 10, lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 11.

Hồ sơ tham gia được tiếp nhận trực tuyến tại website chính thức của chương trình https://www.aulacgrandprize.com. Ứng viên tạo tài khoản, lựa chọn lĩnh vực phù hợp với đóng góp của sản phẩm, bao gồm các nhóm như nâng cao chất lượng cuộc sống (y sinh, môi trường, nông nghiệp…), nâng cao năng lực học tập và làm việc (giáo dục, năng suất lao động…), các hệ thống trọng yếu (dịch vụ công, hạ tầng, giao thông…) và các ngành công nghiệp tiên tiến, công nghệ tương lai, sau đó hoàn thiện hồ sơ theo mẫu và nộp kèm các tài liệu liên quan.

Giải thưởng tôn vinh các tiêu chí như hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn, thể hiện qua những kết quả cụ thể đối với kinh tế – xã hội tại Việt Nam, có thể đo lường và được đánh giá từ đối tác, khách hàng, đồng thời phản ánh năng lực đổi mới và làm chủ công nghệ của nhóm phát triển.

Bên cạnh đó, các giải pháp cần chứng minh khả năng vận hành bền vững, mở rộng quy mô và tiềm năng giải quyết các bài toán không chỉ trong nước mà còn ở phạm vi toàn cầu.

Yếu tố đạo đức trong phát triển và ứng dụng AI, bao gồm tính minh bạch, bảo vệ dữ liệu và giảm thiểu rủi ro đối với xã hội, cũng là tiêu chí bắt buộc. Các sản phẩm, giải pháp tham gia phải là tài sản trí tuệ hợp pháp, do người Việt phát triển và làm chủ.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc cho biết mục tiêu lớn nhất của Giải thưởng là góp phần xây dựng năng lực AI có chủ quyền cho Việt Nam, thông qua việc khuyến khích ngày càng nhiều người Việt tham gia nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI vào thực tiễn.

Theo ông, giá trị của Giải thưởng không chỉ nằm ở một sản phẩm được vinh danh, mà ở khả năng lan tỏa, tạo động lực để cộng đồng cùng dấn thân và làm chủ công nghệ.

Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó trí tuệ nhân tạo được xác định là một trong những công nghệ chiến lược có vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển bền vững. Giải thưởng dự kiến được tổ chức trong ba năm liên tiếp kể từ năm 2026.