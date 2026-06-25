Dan Saunders đứng bên cạnh một chiếc du thuyền. Ảnh: Dan Saunders/The Sun

Dan Saunders, khi đó 29 tuổi, làm nhân viên pha chế tại thị trấn Wangaratta, bang Victoria (Úc). Sự việc xảy ra vào đầu năm 2011, Dan vô tình phát hiện một lỗ hổng kỹ thuật trong hệ thống ATM của Ngân hàng Quốc gia Australia NAB và cuộc đời của anh bước sang trang mới.

Theo đó, trong tài khoản ngân hàng của anh chỉ còn 3 USD (khoảng 80.000 đồng), thấy cây ATM có chức năng chuyển tiền từ tài khoản tín dụng sang tài khoản tiết kiệm, anh ấn nút chuyển 200 USD (hơn 5 triệu đồng). Thật không ngờ, hệ thống ATM báo giao dịch thất bại nhưng số tiền vẫn được cộng vào tài khoản, theo DM.

Sau vài lần thử, anh nhận ra mình có thể lấy tiền như vậy trong thời gian hệ thống ATM bảo trì mạng khoảng vài giờ mỗi đêm. Tận dụng lỗ hổng, Dan lặp lại thao tác này để làm tăng số dư tài khoản mà không bị phát hiện.

Dan Saunders đi ăn tại một nhà hàng sang trọng. Ảnh: Dan Saunders/The Sun

Anh nhanh chóng bước vào cuộc sống xa hoa chưa từng có. Trong suốt 4 tháng, anh chi tiêu mạnh tay để trải nghiệm máy bay riêng, đi nghỉ dưỡng ở những khách sạn sang trọng, nhà hàng cao cấp, đi xe sang.

Sau một thời gian sống trong sự lừa dối, Dan cảm thấy lương tâm cắn rứt. Song song với cuộc sống xa hoa giàu sang ấy là sự lo âu thường trực. Dan cho biết, anh luôn sống trong sợ hãi bị phát hiện, thậm chí gặp ác mộng về việc bị lực lượng đặc nhiệm đột kích bắt giữ. Số tiền anh rút lên khoảng 1,6 triệu USD (hơn 42 tỷ đồng).

Cuối cùng, chính áp lực tâm lý đã khiến anh quyết định liên hệ với ngân hàng để thừa nhận hành vi của mình.

Năm 2015, anh bị truy tố với 111 tội danh liên quan đến gian lận và trộm cắp, sau đó bị kết án 12 tháng tù giam, bồi thường 250.000 USD (6,5 tỷ đồng) cho NAB.

Sau khi chấp hành án tù, Dan trở lại cuộc sống bình thường, làm một nhân viên pha chế với mức lương khoảng 22 USD/giờ (gần 600.000 đồng).

Trong một chương trình truyền hình năm 2023, anh chia sẻ rằng cảm giác khi phát hiện lỗ hổng giống như “khám phá ra lửa lần đầu tiên” và thừa nhận nó mang tính gây nghiện mạnh mẽ.

"Tôi đã phát hiện ra lỗi trong hệ thống ngân hàng. Nhờ đó, tôi có thể tăng số dư trong tài khoản lên đến hàng triệu USD. Tôi cứ thế rút tiền bao nhiêu tuỳ thích", anh chia sẻ.

Hiện tại, Dan kiếm sống bằng cách quản lý các khu nhà cho thuê nghỉ dưỡng ở Byron Bay. Anh cũng trở thành diễn giả, làm tình nguyện viên cho Hiệp hội Tác động của Cờ bạc, giáo dục giới trẻ về những nguy hiểm của chứng nghiện.

Công việc từ thiện là điều mang lại cho anh ý nghĩa cuộc sống. Anh nói: “Tôi đang làm việc ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Tôi đi giúp đỡ những người trẻ tuổi đang nghiện cờ bạc và giúp họ thoát khỏi nó. Đó là điều mang lại sự thỏa mãn nhất mà tôi từng làm trong đời".