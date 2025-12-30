Quán cà phê nằm trong ngõ tối như mê cung, có ban công "10 điểm"

Ẩn mình trong con ngõ nhỏ chật hẹp, tối và cũ kỹ, một quán cà phê ở ngõ 27 Đồng Xuân, Hà Nội vẫn hút khách nhờ sở hữu ban công đắc địa, dễ dàng ngắm những con phố xinh đẹp, rực rỡ.

Trên một số ứng dụng chia sẻ kinh nghiệm du lịch, nhiều du khách gọi hành trình khám quán cà phê này là "chuyến thám hiểm".

Họ phải "truy tìm" lối vào quán nằm khuất nấp giữa những cửa hàng khác, qua con ngõ sâu, tối om như mê cung, địa đạo để tìm tới không gian ban công tuyệt đẹp - nơi có thể ngắm phố Hàng Mã, Hàng Chiếu, Đồng Xuân.

Quán cà phê nằm trong ngõ nhưng có ban công rất đẹp

Đồ uống chính của quán là các loại cà phê như: cà phê sữa, cà phê đen, cà phê trứng, cà phê cốt dừa... Chủ quán sử dụng hoàn toàn cà phê hạt, tự xay. Món đồ uống đắt khách nhất là cà phê trứng, giá 50.000 đồng/cốc, được pha chế từ cà phê, trứng và sữa.

Trà xanh matcha với hương thơm đặc trưng hòa quyện cùng lớp kem muối béo mịn, mặn mặn cũng rất hấp dẫn.

Du khách có thể vừa thưởng thức đồ uống vừa ngắm phố phường Hà Nội, nhất là phố Hàng Mã rực rỡ

Nếu muốn ngắm nhìn Hồ Gươm, du khách có thể tìm tới quán cafe nằm trong ngõ 9A Hàng Khay.

Theo tấm bảng chỉ dẫn bằng gỗ cũ, bạn bước vào con ngõ rộng chưa tới 1m và leo qua cầu thang dốc chênh vênh. Phía sau cánh cửa gỗ nhỏ là một quán cà phê ấm cúng, phong cách cổ điển nhưng rộng rãi.

Phía trước quán là ban công ngập nắng, gió thổi mát lạnh. Đây là không gian mà bất cứ vị khách nào tới quán đều ưa thích. Bởi từ ban công có thể phóng tầm mắt nhìn ra Hồ Gươm, ngã tư giao phố Hàng Khay và Đinh Tiên Hoàng tấp nập.

Các món đồ uống từ cà phê, ca cao, nước ép, trà… đều do gia đình chủ quán tự học rồi thử pha chế, tìm ra công thức riêng. Ngoài cà phê trứng, cà phê cốt dừa cũng là món đồ uống hấp dẫn khách quốc tế.

Quán cà phê có vị trí đắc địa ngắm Hồ Gươm

Món ngon trong ngõ nhỏ "bí ẩn"

Hà Nội có nhiều quán phở ngon nằm ẩn nấp trong ngõ nhỏ.

Phở gà Ánh ở ngõ phố cổ Hàng Đào - một con ngõ rộng chừng 1m, sâu hun hút, ánh đèn leo lét. Cả vị trí và không gian đều hạn chế nhưng quán vẫn có lượng khách ổn định, ngày nào hết hàng ngày đó, đông kín mỗi buổi trưa.

Thực đơn chủ yếu là các món liên quan tới gà như gà xé phay hay còn gọi là gà trộn, gà bóp, phở gà và miến gà (nước hoặc trộn). Chính việc chọn gà kỹ lưỡng đã giúp các món ăn ở đây hút khách.

Theo đánh giá của thực khách, quán ăn này có món gà rất ngon, da vàng, giòn, thịt dai

Phở gà chấm bà Mai nằm trong ngõ 40 Nhà Chung cũng là trải nghiệm thú vị.

Khác với sợi phở nhỏ thông thường, phở gà chấm dùng sợi phở được cắt từ những bánh phở hình chữ nhật, độ rộng khoảng 3-4cm. Với món phở chấm, bánh phở không chần quá nóng nên có độ dai nhẹ, không nát.

Thịt gà được luộc chín và chia thành các bộ phận riêng để thực khách gọi theo ý thích như ức, lườn, cánh, đùi, rắc thêm ít lá chanh thái nhỏ, rau mùi, hành lá sợi. Thịt gà có da vàng bóng, mỡ màng, mềm nhưng chắc thịt.

Nước chấm chua ngọt với các nguyên liệu quen thuộc (bột canh, chanh, đường, ớt), được phục vụ kèm canh gà măng khô làm từ nước luộc và ninh xương gà.

Ở ngõ 74 Hàng Quạt (Hà Nội), cách Hồ Gươm khoảng 10 phút đi bộ có một quán bún chả nổi tiếng đã tồn tại gần 30 năm. Bước vào con ngõ, mùi thịt nướng thơm lừng thu hút thực khách. Mọi công đoạn chế biến đều "lộ thiên".

Quán bún chả núp trong ngõ nhưng rất đông khách

Hai loại chả thịt và chả viên của quán đều được nướng hai lửa. Lần đầu, thợ nướng chín sơ. Lần tiếp, thợ nướng vàng ruộm, hơi sém để thịt thơm, mỡ nóng xèo xèo trước khi đưa tới khách. Chả thịt được làm từ loại thịt nửa nạc nửa mỡ nên mềm, không khô, ít ngấy. Nước chấm đậm đà được pha từ mắm, giấm, đường, nước lọc, tỏi ớt tươi băm nhỏ.

Nằm trong con ngõ siêu hẹp ở 162 phố Huế có một quán chân gà chiên mắm, chân gà rang muối nổi tiếng với giới trẻ Hà Nội suốt 10 năm qua. Nhiều thực khách ví việc tìm quán như "chơi trốn tìm", ai thiếu kiên nhẫn sẽ phải "dỗi bỏ về".

Quán mở tại căn nhà tập thể nơi gia đình chủ quán đã sinh sống qua 3 thế hệ. Hiện không gian được nới rộng khoảng 120m2, có thể đón hơn 100 khách/lượt.

Quán chân gà này đã nổi tiếng suốt 10 năm

Hai món đắt khách nhất ở đây là chân gà/cánh gà chiên mắm và chân gà/cánh gà rang muối. Miếng gà bên ngoài giòn rụm, thấm sốt, bên trong thịt ngọt, đậm đà. Lớp bột áo đặc biệt giúp gà giữ độ giòn lâu mà không bị khô cứng. Phần gà chiên muối cũng có hương thơm đặc trưng, ăn rất hấp dẫn.