Hannah – du khách người Nhật Bản gần đây có chuyến du lịch và khám phá ẩm thực ở Hà Nội. Cô tiết lộ thường thưởng thức các món nhiều thịt khi đi du lịch thay vì duy trì chế độ ăn uống lành mạnh để có thể trải nghiệm được nhiều món ngon, nhất là những món ăn đường phố hấp dẫn.

Trong số những món đã thưởng thức ở Hà Nội, Hannah thấy ấn tượng với một số món ăn chế biến từ cá tại một quán địa phương khá có tiếng nằm trong ngõ Trung Yên (phường Hoàn Kiếm).

Đây là con ngõ nằm giữa lòng phố cổ với đường đi nhỏ hẹp, nhà cửa san sát, biển hiệu mọc chen chúc. Ngõ dài chừng 200m, nối từ phố Đinh Liệt ra chợ Hàng Bè cũ.

Hannah trải nghiệm vài món ăn từ cá tại một quán địa phương nằm trong ngõ Trung Yên

Để thưởng thức và cảm nhận trọn vẹn hương vị các món ăn từ cá độc đáo của quán, Hannah gọi liền 2 suất, gồm miến trộn và bánh đa đỏ.

Ngoài ra, nữ du khách Nhật Bản còn gọi thêm một suất cá cuộn thịt chiên giòn - món “đắt khách” nhất ở đây.

Món đầu tiên mà Hannah thưởng thức là cá cuộn thịt. Cô miêu tả món này “giống món chả giò cá chiên”, khi ăn thấy hương vị “ngon xuất sắc”.

Cá được tẩm ướp gia vị đậm đà, thêm chút thịt xay, mộc nhĩ rồi cuộn trong miếng cá phi lê. Bên ngoài là lớp bột chiên xù giòn rụm, chấm với nước mắm chua ngọt.

“Mỗi lần đi du lịch, mình thường ăn nhiều thịt lắm. Các món từ cá và đồ lành mạnh thì mình ít ăn hơn. Nhưng ở quán này, món nào cũng ngon nên mình sẽ ăn hết”, Hannah nói.

Món miến trộn khiến nữ du khách Nhật ngỡ ngàng vì ngon, nhất là phần chả cá mỏng được chiên giòn tan

Với miến trộn, cô gái trẻ thấy món ăn này có hình thức khá giống mì trộn nhưng hương vị khác biệt và ngon hơn, không có cảm giác ngán.

Đặc biệt, món miến này còn phục vụ kèm chả cá mỏng được chiên giòn tan, ăn lạ miệng.

Tiếp tục trải nghiệm món bánh đa cá, Hannah thốt lên: “Món mì dẹt này cũng rất ngon. Thật thú vị vì ở đây có nhiều loại mì mà Nhật Bản không có”.

Vị khách xinh đẹp thừa nhận, “đúng là ra nước ngoài mới thấy mì khác hẳn”, không chỉ ngon, đa dạng mà khẩu phần ăn cũng được phục vụ đầy đặn, chỉn chu.

Cô gái trẻ khen các món ăn từ cá ở đây rất ngon, khẩu phần đầy đặn

Được biết, quán ăn mà Hannah ghé thăm hoạt động đến nay được hơn 20 năm, chuyên phục vụ các món chế biến từ cá. Đây cũng là địa chỉ ăn uống quen thuộc của nhiều thực khách trong và ngoài nước khi du lịch Hà Nội.

Quán do bà Sâm mở bán, nằm cạnh một cây si. Hiện, chị Sáu – con dâu bà Sâm và các anh chị em (con ruột của bà) thay nhau tiếp quản công việc và quán ăn của mẹ.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chủ quán tiết lộ, cá cuốn thịt là món ăn “thương hiệu” của quán, được chế biến theo công thức riêng mà bà Sâm từng học được ở Huế.

Phần vỏ ngoài là thịt cá mềm, cuốn với mộc nhĩ và thịt băm rồi phủ bột chiên giòn. Món ăn này có vị ngọt từ thịt cá, tạo hương vị lạ miệng rất riêng, chấm cùng nước mắm chua ngọt hấp dẫn.

Món bún cá và cá cuộn thịt lạ miệng ở Hà Nội, được cả người bản địa và khách nước ngoài yêu thích

Với món bún, bánh đa và miến, quán sử dụng nguyên liệu chính là thịt cá rô chiên giòn. Nước dùng có vị chua thanh vì được ninh từ xương cá, nấu chung với hỗn hợp dứa, cà chua.

Ngoài món nước thích hợp cho mùa lạnh, quán còn phục vụ các món trộn, làm phong phú thực đơn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của thực khách.

Chủ quán cho biết, rau ăn cùng các món thường là rau theo mùa như cải xanh, cần và giá đỗ, giúp cân bằng hương vị cho món ăn, giúp du khách không cảm thấy ngán.