Chuyến “field trip Anh Quốc" khác biệt của học viên IMD@NEU

Khi "giảng đường" là một quốc gia cổ kính, đa văn hoá

Bước ra khỏi giảng đường, chuyến đi tại Vương Quốc Anh là một trong những điểm nhấn đặc biệt của Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU. Tại Đại học West of England (VQ Anh), học viên tham gia chương trình Summer School được trải nghiệm phương pháp học tập đề cao tư duy phản biện, thảo luận nhóm và giải quyết các tình huống thực tiễn.

Đối với Lê Ngọc Mai, học viên khóa MSc04, hiện là Chuyên viên Quan hệ công chúng Tập đoàn CJ, điều đọng lại sau chuyến đi không chỉ là kiến thức mới mà còn là những trải nghiệm thay đổi cách nhìn nhận về bản thân.

"Nếu dùng một từ để mô tả chuyến đi, mình sẽ chọn từ “trải nghiệm”. Trải nghiệm như một danh từ, bởi chuyến đi này mang đến cho mình những điều vô cùng mới mẻ. Trải nghiệm như một động từ, bởi trên chuyến đi này, mình đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, sống hết mình với mọi giây phút. “Trải nghiệm” như một tính từ, bởi chuyến đi mang đầy tính khám phá, sôi nổi và vô cùng đáng nhớ", Mai chia sẻ.

Còn đối với Đào Thu Giang, học viên khóa MSc04, hiện là giảng viên của Đại học Công nghiệp Hà Nội mô tả chuyến đi bằng ba từ: trẻ lại, tự do, đủ đầy.

Giang cho hay, "Tại UWE Bristol, mình được hòa mình vào môi trường học thuật chuẩn quốc tế với các buổi thảo luận, bài tập nhóm sáng tạo và đặc biệt là thử thách thuyết trình đầy kịch tính.

Có những ngày nghỉ mình chọn lang thang qua các bảo tàng nghệ thuật tại London để cảm nhận sâu sắc dòng chảy văn hóa thế giới. Đặc biệt, là fan lâu năm của đội bóng Chelsea, khoảnh khắc được đứng giữa sân vận động Stamford Bridge đã khiến mình vỡ òa cảm xúc vì cuối cùng ước mơ ngày bé đã thành hiện thực”.

"Cú hích" thay đổi tư duy từ những di sản của thế giới

Nếu trải nghiệm tại Anh Quốc mở ra những góc nhìn mới, thì giá trị bền vững nhất của chuyến đi nằm ở những thay đổi mà học viên mang trở lại công việc và cuộc sống.

Chuyến đi Anh Quốc mang đến cảm hứng sáng tạo cho Mai

Làm việc trong lĩnh vực truyền thông, Mai cho biết hành trình tại Anh đã mang đến cho cô nhiều cảm hứng sáng tạo mới. Việc được tiếp xúc với các công trình nghệ thuật và những không gian sáng tạo đặc trưng của nước Anh giúp cô hiểu rõ hơn cách các quốc gia phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng giá trị thương hiệu từ những tài sản bản địa.

“Sau chuyến đi, mình có thêm nhiều góc nhìn mới về sáng tạo và truyền thông. Những gì được quan sát, trải nghiệm trực tiếp giúp mình có thêm chất liệu để áp dụng vào công việc hằng ngày”, Mai cho biết.

Môi trường học thuật năng động giúp Giang nâng cao khả năng ngôn ngữ

Với Giang, giá trị lớn nhất đến từ môi trường học tập quốc tế. Việc tham gia thảo luận, làm việc nhóm, thuyết trình bằng tiếng Anh giúp cô nâng cao đáng kể khả năng giao tiếp, phản biện và trình bày trước đám đông.

Là một giảng viên đồng thời là MC song ngữ, Giang cho rằng những kỹ năng này đã hỗ trợ trực tiếp cho công việc hiện tại, giúp cô tự tin hơn khi tham gia các hoạt động chuyên môn quốc tế.

“Điều mình nhận được không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là cách tư duy, cách thích nghi và khả năng kết nối với những con người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau”, cô chia sẻ.

Những thay đổi ấy cũng phản ánh triết lý đào tạo mà IMD@NEU theo đuổi: kết hợp giữa nền tảng học thuật quốc tế với trải nghiệm thực tiễn giúp học viên phát triển toàn diện năng lực quản trị và tư duy lãnh đạo.

IMD@NEU - Nơi đào tạo những nhà quản trị có tầm nhìn quốc tế

Trải nghiệm Anh Quốc cùng các thầy cô và bạn học tại chương trình IMD@NEU đã mang đến cho các bạn trẻ những góc nhìn khác biệt về kinh doanh, đổi mới sáng tạo để trở nên cạnh tranh hơn trong những môi trường làm việc toàn cầu.

Với thời gian đào tạo khoảng 12 tháng theo chuẩn quốc tế, IMD@NEU đang trở thành lựa chọn của nhiều học viên mong muốn nâng tầm năng lực quản trị, tạo bước tiến mới trong sự nghiệp thay vì chỉ sở hữu thêm một tấm bằng.

Thông tin tuyển sinh IMD@NEU 2026 Ngày hội thông tin: 26/6/2026 Hạn nộp hồ sơ: 24/7/2026 Khai giảng: 3/10/2026 Tìm hiểu thêm: https://www.thacsiquocteimdneu.com/tuyensinh Liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Địa chỉ: P1409, Tầng 14, Nhà A1, ĐH Kinh tế Quốc dân - 207 Giải Phóng, Hà Nội Hotline: +84 968102106 Email: info.imd@isneu.org

Lệ Thanh