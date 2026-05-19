Trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2026, chương trình trải nghiệm thực tế ảo Trở về thời khắc thiêng liêng do Báo Điện tử VTC News phối hợp các đơn vị tổ chức, diễn ra tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An).

Hàng nghìn lượt người dân và du khách đã xếp hàng tại khu vực sân khấu Nhà Lá được trải nghiệm hành trình "xuyên không" trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhiều người không giấu được xúc động khi hòa mình vào không khí thiêng liêng của ngày độc lập đầu tiên.

Trở về thời khắc thiêng liêng tái hiện khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập bằng công nghệ thực tế ảo (VR), người tham gia có thể tự do di chuyển, tương tác trong không gian 3D được phục dựng tỉ mỉ, cảm nhận trọn vẹn bầu không khí lịch sử tại Quảng trường Ba Đình năm 1945.

Ra mắt lần đầu dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025, chương trình đã thu hút hơn 30.000 lượt trải nghiệm và tiếp tục được triển khai tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Ninh vào tháng 9/2025.

Theo bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, việc đưa chương trình về tổ chức tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên chiều sâu cảm xúc đặc biệt. Trong suốt 3 ngày diễn ra, nhiều cựu chiến binh xúc động khi nghe lại giọng Bác Hồ, trong khi các em học sinh hào hứng với cách tiếp cận lịch sử trực quan, sinh động.

Bà Hạnh cho rằng hiệu ứng tích cực từ chương trình cho thấy nhu cầu tiếp cận lịch sử bằng công nghệ hiện đại ngày càng lớn, đồng thời mở ra hướng đi mới trong giáo dục truyền thống, kết nối các thế hệ trong cùng một không gian trải nghiệm.