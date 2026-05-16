Sáng 16/5, tại Nhà triển lãm Nghệ thuật Việt Nam đã khai mạc trưng bày Những tầng ký ức - Layers of Memory của họa sĩ Thái Lan Vichit Nongnual.

Sự kiện đồng thời mở đầu cho chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Thái Lan, bao gồm triển lãm cùng tên và lễ ra mắt art book Vichit Nongnual - Những tầng ký ức - Layers of Memory sẽ diễn ra sáng 17/5.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 24/5.

32 tác phẩm khổ lớn khám phá ký ức và lịch sử mỹ thuật

Những tầng ký ức - Layers of Memory là triển lãm cá nhân thứ hai của Vichit Nongnual tại Việt Nam, sau triển lãm Diện mạo châu Á năm 2019. Đồng hành cùng triển lãm là họa sĩ Trần Đại Thắng.

Triển lãm giới thiệu 32 tác phẩm khổ lớn, thể hiện rõ ngôn ngữ hội họa đặc trưng của Vichit Nongnual với những lớp màu chồng xếp, hoa văn dày đặc và hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Chân dung danh họa Bùi Xuân Phái.

Trong thực hành sáng tạo của mình, Vichit Nongnual không xem hội họa là công cụ mô tả hiện thực mà là quá trình tích lũy, chiêm nghiệm và tái cấu trúc ký ức. Các tác phẩm lần này đối thoại với những danh họa và nhân vật quan trọng trong lịch sử mỹ thuật thế giới.

Qua lăng kính của một nghệ sĩ đương đại, ông không tái hiện nguyên bản các hình tượng quen thuộc mà để chúng đi qua ký ức, cảm xúc và trải nghiệm cá nhân, từ đó xuất hiện trong diện mạo mới. Chính cách tiếp cận này làm nên ý nghĩa của cái tên Những tầng ký ức.

Chân dung họa sĩ David Hockney.

Art book giới hạn 365 bản

Art book Vichit Nongnual - Những tầng ký ức - Layers of Memory, ấn phẩm song ngữ Việt - Anh do Trần Đại Thắng biên soạn, Jesse Peterson chuyển ngữ và được phát hành dưới dạng giới hạn 365 bản, đánh số từ VN 001/365 đến VN 365/365.

Sách gồm 3 chương: Những tầng ký ức, Quan niệm nghệ thuật và Câu chuyện nghệ thuật, giới thiệu hành trình sáng tạo, tư tưởng nghệ thuật và các tác phẩm tiêu biểu của Vichit Nongnual.

Theo họa sĩ Trần Đại Thắng, nếu giám tuyển là người sắp đặt câu chuyện thì người đồng hành là người cùng bước đi trong câu chuyện ấy, liên tục đối thoại với nghệ sĩ để tạo nên thông điệp thống nhất.

Sinh năm 1971, Vichit Nongnual tốt nghiệp ngành Nghệ thuật gốm sứ tại Silpakorn University – cái nôi của nghệ thuật hiện đại Thái Lan. Ông được giới chuyên môn và giới sưu tập quốc tế đánh giá cao nhờ kỹ thuật chồng lớp đặc trưng. Từ những chân dung hiện thực, Vichit phủ lên nhiều mảng màu và họa tiết, khiến hình ảnh trở nên mơ hồ, gợi cảm giác va chạm giữa cái nhìn hiện tại và ký ức quá khứ. Trần Đại Thắng, sinh năm 1973 tại Hòa Bình, là nhà sáng lập Đông A Books và hệ thống Nhà sách Cá Chép. Với gần 30 năm hoạt động trong ngành xuất bản, ông được xem là một trong những người tiên phong đưa dòng sách nghệ thuật và sách sưu tầm trở lại đời sống xuất bản Việt Nam. Không chỉ là người làm sách, Trần Đại Thắng còn tích cực kết nối giữa mỹ thuật và xuất bản thông qua nhiều triển lãm và dự án văn hóa nghệ thuật.