Thêm 5 inch, tối ưu tiện ích và khả năng hiển thị

ViewFinity S8 (mẫu S80UD) vừa được Samsung ra mắt gần đây đang nhận được sự chú ý khi là màn hình 37 inch đầu tiên trên thế giới, tạo nên tiêu chuẩn mới cho màn hình phục vụ môi trường làm việc. Đây là sự lựa chọn trung gian bên cạnh hai kích thước phổ biến là 32 inch và 43 inch, mang đến khả năng hiển thị vượt trội, khoảng cách xem tối ưu và góc nhìn thoải mái.

Màn hình ViewFinity S8 kích thước 37 inch đầu tiên trên thế giới

Sở hữu màn hình 37 inch (92,7cm) với tỷ lệ 16:9 thân thiện với các tác vụ văn phòng, ViewFinity S8 cung cấp không gian làm việc rộng hơn so với phiên bản 32 inch trong khi vẫn duy trì độ phân giải UHD sắc nét. Chỉ tăng thêm 5 inch nhưng trải nghiệm thị giác trên ViewFinity S8 37 inch đã rất khác biệt. Ngay cả khi giữ nguyên cài đặt hiển thị, cỡ chữ trên màn hình cũng to hơn màn hình 32 inch, giúp thông tin trở nên nổi bật, dễ nắm bắt.

Trải nghiệm đọc văn bản đặc biệt tối ưu khi người dùng đứng thuyết trình hoặc chia sẻ nội dung với đồng nghiệp. Với những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ như chỉnh sửa video hoặc thiết kế, màn hình 37 inch giúp nhận diện những chi tiết tinh tế, nâng cao chiều sâu và độ hoàn thiện của dự án. Đồng thời, không gian rộng rãi cho phép mở nhiều nguồn video hoặc thư mục song song, giúp quy trình sáng tạo mượt mà hơn.

Khả năng hiển thị tốt hơn và thân thiện cho mắt của màn hình 37 inch

Để tạo nên sự thoải mái cho người dùng khi làm việc nhiều giờ liền trước máy tính, ViewFinity S8 37 inch sở hữu thiết kế giúp giảm mỏi mắt khi theo dõi văn bản hoặc tài liệu, từ đó nâng cao khả năng tập trung và hiệu quả công việc. Màn hình đã đạt chứng nhận Ergonomic Workspace Display (Màn hình công thái học cho không gian làm việc) của TÜV Rheinland cho yếu tố nói trên. ViewFinity S8 37 inch cũng được TÜV chứng nhận về khả năng hạn chế ánh sáng xanh và hiện tượng nhấp nháy, giúp giảm căng thẳng cho mắt thông qua chế độ Eye Saver.

Màn hình 37 inch giúp dễ dàng theo dõi từng tiểu tiết khi thực hiện các công việc yêu cầu độ tỉ mỉ cao như chỉnh sửa video, hình ảnh

Đa nhiệm vượt trội, tối ưu hiệu suất công việc

ViewFinity S8 37 inch cho phép hiển thị nhiều cửa sổ cùng lúc, là lựa chọn lý tưởng cho người dùng đa nhiệm khi có thể bao quát thông tin mà không cần liên tục chuyển đổi. Với các công việc đòi hỏi phải cùng lúc quan sát nhiều màn hình như chuyên gia kinh tế, tài chính, nhà quản lý… ViewFinity S8 37 inch cũng cho phép hiển thị hai màn hình trong một, từ đó loại bỏ nhu cầu thiết lập kép, mang đến không gian làm việc gọn gàng và tinh giản hơn.

Việc kết nối đa thiết bị cũng trở nên đơn giản với màn hình 37 inch. ViewFinity S8 tích hợp công tắc KVM (bàn phím, video, chuột) cho phép điều khiển hai thiết bị như laptop và smartphone cùng lúc chỉ bằng một bộ ngoại vi. Màn hình còn cung cấp tính năng Picture-by-Picture (PBP) và Picture-in-Picture (PIP) để tăng cường khả năng đa nhiệm.

Từ trái qua là màn hình ViewFinity S8 ở chế độ PBP và PIP

Chẳng hạn ở chế độ PBP, người dùng có thể kết nối laptop và smartphone, đồng thời sử dụng mỗi nửa màn hình ViewFinity như một màn hình riêng biệt. Lúc này bạn có thể vừa mở video tham khảo trên laptop, vừa chỉnh sửa trên ViewFinity S8 và tra cứu bài viết liên quan. Màn hình cũng được trang bị cổng USB-C, cổng LAN tích hợp, hỗ trợ sạc 90W và kết nối Ethernet, góp phần mang đến môi trường làm việc linh hoạt và hiệu quả hơn.

Lắp ráp nhanh chóng chưa đến 10 giây

Không phức tạp hay cần đến sự hỗ trợ của chuyên viên kỹ thuật, việc lắp đặt màn hình ViewFinity S8 37 inch vô cùng đơn giản và có thể thực hiện trong chỉ khoảng 10 giây. Để làm được điều này, Samsung đã trang bị cho màn hình chân đế Easy Setup Stand, giúp dễ dàng lắp ráp mà không cần thêm công cụ hay ốc vít. Người dùng chỉ cần gắn chân đế vào bệ, xoay 90 độ để khoá, cuối cùng trượt vào mặt sau màn hình là xong.

Thiết kế công thái học cho phép người dùng dễ dàng lắp ráp màn hình ViewFinity S8 chỉ trong 10 giây

ViewFinity S8 cũng trang bị chân đế điều chỉnh độ cao (HAS) với chức năng nghiêng và xoay, giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh góc và tầm nhìn phù hợp nhất với không gian làm việc. Thiết kế công thái học này giúp người làm văn phòng dễ dàng điều chỉnh màn hình phù hợp với chiều cao của bàn ghế, tư thế ngồi, góc nhìn, hướng ánh sáng… tạo nên sự thoải mái tuyệt đối trong suốt quá trình làm việc.

Với việc ra mắt ViewFinity S8 37 inch, Samsung không chỉ khai sinh thêm một kích thước màn hình mới mà còn định hình lại thị trường thông qua những trải nghiệm chuyên nghiệp, tối ưu hóa năng suất và hiệu quả trong môi trường làm việc hiện đại.

(Nguồn: Samsung Việt Nam)