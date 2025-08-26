Ngày 25/8, Samsung Electronics công bố Galaxy Tab S10 Lite, mẫu máy tính bảng hướng đến nhu cầu sử dụng đa dạng từ học tập, làm việc đến giải trí với mức giá phổ thông.

Thiết bị được trang bị màn hình lớn, bút S Pen đi kèm và các tính năng hỗ trợ xử lý công việc, ghi chú cũng như kết nối trong hệ sinh thái Galaxy.

Ông Changtae Kim, Phó Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển Điện toán Mới, Ngành hàng Trải nghiệm Di động tại Samsung Electronics, cho biết: “Galaxy Tab S10 Lite được phát triển để phục vụ nhu cầu thực tế của nhiều đối tượng người dùng. Chúng tôi kỳ vọng thiết bị có thể trở thành công cụ hỗ trợ học tập, làm việc và giải trí trong đời sống hằng ngày”.

Màn hình và hiệu năng

Galaxy Tab S10 Lite sở hữu màn hình 10,9 inch, tích hợp công nghệ Vision Booster và độ sáng tối đa 600 nits, giúp hiển thị rõ ràng trong nhiều điều kiện ánh sáng. Công nghệ giảm ánh sáng xanh đã được chứng nhận bởi SGS, góp phần tạo sự thoải mái khi sử dụng lâu dài.

Máy tính bảng Galaxy Tab S10 Lite thuộc phân khúc phổ thông, phục vụ nhu cầu học tập, giải trí và làm việc. Ảnh: Samsung

Máy được nâng cấp bộ xử lý và hỗ trợ mở rộng dung lượng bộ nhớ, đáp ứng nhu cầu xử lý các tác vụ đa nhiệm cơ bản. Viên pin dung lượng 8.000 mAh đi kèm tính năng sạc nhanh, đảm bảo thời gian hoạt động kéo dài cho các phiên học tập hoặc giải trí.

Hỗ trợ ghi chú và sáng tạo

S Pen là phụ kiện đi kèm, cho phép ghi chú và phác thảo trực tiếp trên màn hình với độ chính xác cao. Samsung Notes được tích hợp thêm các công cụ như Trợ giúp viết tay để sắp xếp và chuyển đổi ghi chú, tính năng Giải toán để xử lý các phép tính ngay trên thiết bị, cũng như khả năng chú thích trên file PDF hoặc làm việc với chế độ chia đôi màn hình.

Galaxy Tab S10 Lite còn tích hợp một số tính năng dựa trên trí tuệ nhân tạo, trong đó có Khoanh tròn để tìm kiếm bằng Google, hỗ trợ dịch thuật và tra cứu nội dung ngay trên màn hình. Bao da kèm bàn phím được thiết kế với phím tắt Galaxy AI, tạo điều kiện truy cập nhanh các công cụ cần thiết.

Hệ sinh thái ứng dụng và ưu đãi đi kèm

Người dùng có thể khai thác nhiều ứng dụng bên thứ ba phục vụ học tập, thiết kế và chỉnh sửa nội dung, bao gồm Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion, cùng các ứng dụng khác như Sketchbook, Picsart hay ArcSite.

Bên cạnh đó, Samsung phối hợp với các đối tác để mang đến một số ưu đãi: một năm sử dụng Goodnotes bản đầy đủ, sáu tháng dùng thử Clip Studio Paint với ưu đãi giảm giá cho lần đăng ký đầu tiên, ưu đãi cho ứng dụng LumaFusion và một tháng trải nghiệm Notion AI.

Thiết bị dành cho nhu cầu đa dạng

Với màn hình lớn, bộ xử lý nâng cấp, S Pen và hệ sinh thái ứng dụng đi kèm, Galaxy Tab S10 Lite được định vị là thiết bị phục vụ đồng thời nhu cầu học tập, sáng tạo và giải trí. Sản phẩm này được kỳ vọng sẽ là lựa chọn phù hợp với người dùng cần một thiết bị di động đa năng trong nhiều hoàn cảnh sử dụng.

Galaxy Tab S10 Lite sẽ lên kệ từ ngày 5/9 với hai màu: Xám và Bạc, giá bán lẻ 8,99 triệu đồng cho bản Tab S10 Lite Wi-Fi 6GB+128GB, 10,49 triệu đồng cho bản Tab S10 Lite 5G 6GB+128GB.