Không đơn thuần là ra mắt một sản phẩm mới, Mate X7 cho thấy Huawei vẫn kiên định với con đường họ theo đuổi suốt nhiều năm qua: định nghĩa lại trải nghiệm smartphone gập theo cách riêng, tập trung vào thiết kế, độ hoàn thiện và trải nghiệm sử dụng dài hạn.

Thiết kế: khi smartphone gập không còn mang cảm giác “thiết bị thử nghiệm”

Ấn tượng đầu tiên khi cầm Huawei Mate X7 trên tay là cảm giác chắc chắn và hoàn thiện - điều mà không phải smartphone gập nào cũng làm được.

Huawei tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Mate Series, với cụm camera đặt chính giữa mặt lưng. Cụm camera này không chỉ mang tính nhận diện cao mà còn tạo cảm giác cân đối khi cầm máy ở cả hai trạng thái gập và mở. Khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm nằm ở chỗ, thay vì module tròn, cụm camera của Mate X7 được thiết kế dạng bát giác với tên gọi Time-Space Gate (Cánh cổng Không - Thời gian) độc đáo.

Phiên bản màu đỏ, sử dụng chất liệu da nhân tạo

Với chất liệu da nhân tạo, bề mặt sản phẩm cho cảm giác cầm khá “đã tay”, hạn chế bám mồ hôi và đặc biệt là không tạo cảm giác trơn trượt - điểm cộng lớn với một thiết bị có giá trị cao.

Ở trạng thái gập, Mate X7 cho cảm giác gần với một chiếc smartphone dạng thanh truyền thống. Độ mỏng được kiểm soát tốt, không tạo cảm giác “cục gạch hai lớp” như thế hệ smartphone gập trước đây.

Thiết kế bền bỉ với trải nghiệm làm việc đa nhiệm

Với smartphone gập, độ bền luôn là rào cản lớn nhất khiến nhiều người dùng còn e dè. Trên Huawei Mate X7, dù thiết kế đảm bảo độ “mỏng”, nhưng cảm giác “mong manh” thường thấy trên điện thoại gập gần như không còn. Thiết bị được hoàn thiện với khung nhôm tiêu chuẩn hàng không, kết hợp mặt lưng sợi composite giúp tăng độ cứng tổng thể nhưng vẫn giữ được trọng lượng hợp lý khi cầm trên tay.

Màn hình trong được bảo vệ bằng cấu trúc ba lớp, kết hợp cùng kính Kunlun Crystal Armour cho màn hình ngoài giúp tăng khả năng uốn cong lên 100% và tăng 20% khả năng chống va đập so với các thế hệ tiền nhiệm. Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể bỏ máy vào balo, túi xách mang theo bất kỳ đâu.

Đáng chú ý, Huawei Mate X7 đạt chuẩn kháng nước và kháng bụi IP58 & IP59, một điểm cộng rất lớn trong phân khúc smartphone gập cao cấp. Trong điều kiện sử dụng thực tế tại Việt Nam - môi trường nóng ẩm, mưa bất chợt, bụi mịn - đây là yếu tố góp phần quan trọng giúp thiết bị bền bỉ và ổn định hơn theo thời gian.

Điểm được đánh giá cao trên Mate X7 là trải nghiệm đa nhiệm khi mở màn hình lớn. Khi mở màn hình, người dùng có thể dễ dàng chia đôi màn hình để xử lý công việc, mở tài liệu, hay ghi chú cùng một lúc. Nhưng khi gập lại, điện thoại vẫn đáp ứng được trải nghiệm của người dùng nhờ tỉ lệ màn hình ngoài cân đối, không bị quá dài như một số mẫu sản phẩm khác. Cảm giác mà Mate X7 mang lại giống như một chiếc tablet mini có thể gập lại bỏ túi, đúng tinh thần mà smartphone gập nên có.

Camera: bất ngờ lớn nhất trên một chiếc điện thoại gập

Thông thường, camera không phải thế mạnh lớn nhất của smartphone gập. Nhưng Mate X7 lại là một ngoại lệ khá thú vị.

Hệ thống camera XMAGE với công nghệ True-to-Colour thế hệ mới cho khả năng tái tạo màu trung thực, ít nịnh mắt nhưng dễ hậu kỳ. Trong nhiều điều kiện ánh sáng phức tạp như quán cà phê, ánh đèn vàng hay ban đêm đô thị, ảnh cho ra có màu ổn định, không bị lệch tông quá nhiều.

Camera Telephoto Macro 50MP là yếu tố ghi điểm của sản phẩm. Việc kết hợp zoom quang 3.5x với chụp macro tele giúp người dùng có thể bắt chi tiết ở khoảng cách xa mà không cần áp sát chủ thể, cực kỳ hữu ích trong đời sống hằng ngày.

Với video, khả năng quay Ultra HDR Video 4K với dải tương phản lên tới 17.5 EV giúp giữ lại chi tiết vùng sáng và tối tốt hơn, đặc biệt khi quay ngoài trời nắng gắt - một tình huống rất thường gặp tại Việt Nam.

Pin & hiệu năng: đủ mạnh cho một ngày dài

Mate X7 sử dụng pin Silicon-Carbon 5.600 mAh, con số khá ấn tượng với một thiết bị gập. Trong trải nghiệm thực tế, máy có thể đáp ứng trọn vẹn một ngày sử dụng với nhiều hoạt động như quay phim, chụp ảnh hay xem video.

Sạc nhanh 66W có dây và 50W không dây giúp giảm đáng kể nỗi lo về pin - vốn là điểm yếu cố hữu của smartphone gập. Hệ thống tản nhiệt SuperCool với buồng hơi lớn và Graphene cho hiệu quả khá rõ rệt: máy ấm lên nhưng không nóng gắt, hiệu năng duy trì ổn định khi sử dụng lâu.

Có thể nói, Huawei Mate X7 không phải là chiếc smartphone gập dành cho số đông thích cấu hình “khủng nhất, điểm benchmark cao nhất”.

Thay vào đó, đây là chiếc máy dành cho người dùng: yêu cầu cao về thiết kế và độ hoàn thiện; Cần màn hình lớn phục vụ công việc; Ưu tiên độ bền, độ ổn định lâu dài.